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Çatlayan dudakları anında pamuk gibi yapıyor! Soğuk havalara karşı adeta kalkan görevi görüyor…

Kuru dudaklar zamanla çatlaklara hatta yaralara neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için dudakları bol bol nemlendirmeli ve su tüketimine özen göstermeniz gerekir. Aynı zamanda cilt bakımınızı yaparken dudaklarınıza yapacağınız bakımlarla da bu durumu destekleyebilirsiniz. Peki, evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde dudak bakımını yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.11.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 13:41
Çatlayan dudakları anında pamuk gibi yapıyor! Soğuk havalara karşı adeta kalkan görevi görüyor…

Havaların soğuması ve kış mevsiminin gelmesi ile birlikte ciltte kuruluk, dudaklarda çatlak oluşabilir. Ancak, bu durum karşısında endişe etmenize gerek yok. Sizin için derlemiş olduğumuz doğal yöntemler sayesinde hem dudaklarınızda oluşan çatlaklar iyileşecek hem de çatlak oluşumunun önüne geçip dudaklarınızı besleyeceksin.

Çatlayan dudakları anında pamuk gibi yapıyor! Soğuk havalara karşı adeta kalkan görevi görüyor…

NOT: Hassas ve alerjik cilt yapısına sahipseniz kullanım öncesi bir uzmana danışmaları önerilir.

Çatlayan dudakları anında pamuk gibi yapıyor! Soğuk havalara karşı adeta kalkan görevi görüyor…

PÜRÜZSÜZ DUDAKLARIN SIRRI

Genellikle soğuk havalarda meydana gelen dudak çatlamasının önüne geçmek mümkün.

Bu yöntemi 2-3 günde bir olacak şekilde dudaklarınıza uygulayabilirsiniz.

Çatlayan dudakları anında pamuk gibi yapıyor! Soğuk havalara karşı adeta kalkan görevi görüyor…

Malzemeler:

  • Bir yemek kaşığı bal
  • Bir yemek kaşığı şeker
Çatlayan dudakları anında pamuk gibi yapıyor! Soğuk havalara karşı adeta kalkan görevi görüyor…

Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın ve dudaklarınıza masaj yaparak uygulayın.

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