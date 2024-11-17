Çatlayan dudakları anında pamuk gibi yapıyor! Soğuk havalara karşı adeta kalkan görevi görüyor…
Kuru dudaklar zamanla çatlaklara hatta yaralara neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için dudakları bol bol nemlendirmeli ve su tüketimine özen göstermeniz gerekir. Aynı zamanda cilt bakımınızı yaparken dudaklarınıza yapacağınız bakımlarla da bu durumu destekleyebilirsiniz. Peki, evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde dudak bakımını yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 17.11.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 13:41