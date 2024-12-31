Çaydanlıkla adam döven zorba yakalandı! Suç makinesi çıktı!

İnanılmaz olay geçtiğimiz günlerde Kayseri yaşandı. Bir şehir eşkıyası alıkoyduğu kişiyi çaydanlıkla dövdü, o anları da videoya aldırdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ekipler, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine düğmeye bastı. Yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirerek kendi sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen ve hakkında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C. (18) yakalanarak gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatılan H.C.C.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.