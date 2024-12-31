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Çaydanlıkla adam döven zorba yakalandı! Suç makinesi çıktı!

Dehşet dolu olay Kayseri'de yaşanmıştı. Kendisine yanlış yaptığını iddia eden kişiyi çaydanlıkla döven zanlı kıskıvrak yakalandı. 18 yaşındaki şahıs suç makinesi çıktı. İşte haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:24
Çaydanlıkla adam döven zorba yakalandı! Suç makinesi çıktı!

İnanılmaz olay geçtiğimiz günlerde Kayseri yaşandı. Bir şehir eşkıyası alıkoyduğu kişiyi çaydanlıkla dövdü, o anları da videoya aldırdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Çaydanlıkla adam döven zorba yakalandı! Suç makinesi çıktı!

Ekipler, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine düğmeye bastı. Yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirerek kendi sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen ve hakkında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

Çaydanlıkla adam döven zorba yakalandı! Suç makinesi çıktı!

'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatılan H.C.C.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çaydanlıkla adam döven zorba yakalandı! Suç makinesi çıktı!
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