Çaydanlıkla adam döven zorba yakalandı! Suç makinesi çıktı!

Ekipler, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine düğmeye bastı. Yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirerek kendi sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen ve hakkında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C. (18) yakalanarak gözaltına alındı.