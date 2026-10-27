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Çekilişten çıkan 'bedava ada' ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar 'iyi ki kazanmamışım' dedi...
Çekilişten çıkan "bedava ada" ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar "iyi ki kazanmamışım" dedi...
Almanya'da yaşayan Matthias Rob, 2005 yılında katıldığı bir şekerleme firmasının çekilişinde Kanada'da özel bir ada kazanarak hayatının şokunu yaşadı. Herkesin hayali bir gün bir çekilişten ada kazanmak olabilir; ancak bu hayalin gerçeğe dönüşmesi zamanla beklenmedik sorunları da beraberinde getirebiliyor.
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 10:05