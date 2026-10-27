Çekilişten çıkan "bedava ada" ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar "iyi ki kazanmamışım" dedi...

ANNE VE BABANIN İLERLEYEN YAŞI KARARI HIZLANDIRDI

Maddi masrafların ötesinde, adanın bakımı ve işletilmesi fiziksel güç de gerektiriyordu. Matthias Rob'un anne ve babası, yıllar boyunca her yaz Almanya'dan Kanada'ya uçarak adanın temizliğini, ahşap evin tamiratını ve arazinin düzenlenmesini üstlendi. Yıllarca aile için harika bir tatil ve macera noktası olan ada, anne ve babanın yaşının ilerlemesiyle birlikte bakımı imkansız bir alana dönüştü.