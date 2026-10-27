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Çekilişten çıkan "bedava ada" ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar "iyi ki kazanmamışım" dedi...

Almanya'da yaşayan Matthias Rob, 2005 yılında katıldığı bir şekerleme firmasının çekilişinde Kanada'da özel bir ada kazanarak hayatının şokunu yaşadı. Herkesin hayali bir gün bir çekilişten ada kazanmak olabilir; ancak bu hayalin gerçeğe dönüşmesi zamanla beklenmedik sorunları da beraberinde getirebiliyor.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 10:05
Çekilişten çıkan bedava ada ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar iyi ki kazanmamışım dedi...

Pek çok insanın hayallerini süsleyen "özel bir adaya sahip olma" fikri, Almanya'da yaşayan Matthias Rob için 2005 yılında tam anlamıyla bir gerçekliğe dönüştü. Bir şekerleme firmasının düzenlediği büyük çekilişe katılan Rob, şans eseri ana ikramiyeyi kazanarak Kanada'da bulunan bir adanın tapusunu almaya hak kazandı.

Çekilişten çıkan bedava ada ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar iyi ki kazanmamışım dedi...

Ancak ilk yıllarda büyük bir sevinç ve heyecanla karşılanan bu devasa ödül, zaman geçtikçe beklenmedik bir mali yüke dönüştü.

Çekilişten çıkan bedava ada ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar iyi ki kazanmamışım dedi...

6.5 HEKTARLIK DOĞADA MÜSTAKİL BİR YAŞAM

Kanada'nın doğa harikası Shelburne bölgesinde, Back Lake üzerinde yer alan bu özel ada yaklaşık 6.5 hektar (65 bin metrekare) büyüklüğünde. Tamamen el değmemiş bir doğanın ortasında bulunan ada, şehirden ve gürültüden uzaklaşmak isteyenler için kusursuz bir kaçış noktası olarak tasarlandı.

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Çekilişten çıkan bedava ada ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar iyi ki kazanmamışım dedi...

Ada içerisinde yaşamı kolaylaştırmak ve doğayla iç içe bir konfor sunmak adına inşa edilmiş yapılar da yer alıyor:

Çekilişten çıkan bedava ada ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar iyi ki kazanmamışım dedi...
  • Ahşap Ev: Arazinin üzerinde 85 metrekare kullanım alanına sahip, 2 yatak odalı otantik ve kullanışlı bir ahşap ev bulunuyor.
  • Sosyal Ekipmanlar ve Depo: Evin yanı sıra arazide bir jeneratör, malzeme deposu ve özel bir ahşap iskele mevcut.
Çekilişten çıkan bedava ada ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar iyi ki kazanmamışım dedi...

BEDAVA ÖDÜL BİR KABUSA DÖNÜŞTÜ!

"Bedava" olarak kazanılan bir mülkün nasıl devasa bir maliyete dönüştüğü ise yıllar sonra ortaya çıktı. Adaya adım atıldığı andan itibaren başlayan sabit giderler, Rob ailesinin bütçesini zorlamaya başladı. Yalnızca adanın yıllık emlak ve arazi vergisi 2 bin 500 euroyu buluyordu.

Çekilişten çıkan bedava ada ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar iyi ki kazanmamışım dedi...

Ancak tek sorun vergi yükü değildi. Adanın anakaradan uzakta olması ve yalnızca tekneyle ulaşılabilmesi, lojistik masraflarını katlayarak artırdı. Jeneratörün yakıtı, ahşap evin zorlu Kanada kışlarına dayanması için gereken periyodik bakımlar, iskelenin onarımı ve korozyona karşı alınan önlemler, her yıl masrafların daha da artmasına yol açtı.

Çekilişten çıkan bedava ada ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar iyi ki kazanmamışım dedi...

ANNE VE BABANIN İLERLEYEN YAŞI KARARI HIZLANDIRDI

Maddi masrafların ötesinde, adanın bakımı ve işletilmesi fiziksel güç de gerektiriyordu. Matthias Rob'un anne ve babası, yıllar boyunca her yaz Almanya'dan Kanada'ya uçarak adanın temizliğini, ahşap evin tamiratını ve arazinin düzenlenmesini üstlendi. Yıllarca aile için harika bir tatil ve macera noktası olan ada, anne ve babanın yaşının ilerlemesiyle birlikte bakımı imkansız bir alana dönüştü.

Çekilişten çıkan bedava ada ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar iyi ki kazanmamışım dedi...

Almanya ile Kanada arasındaki uzun uçak yolculukları ve ardından tekneyle adaya geçiş süreci yaşlı çift için artık sağlık açısından taşınamaz bir yük haline geldi. Ailenin adaya gidememesi üzerine mülk tamamen kaderine terk edilme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Çekilişten çıkan bedava ada ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar iyi ki kazanmamışım dedi...

21 YIL SONRA SATIŞTA!

Hem yıllık 2 bin 500 euroluk verginin her yıl düzenli olarak ödenmeye devam etmesi hem de bakım masraflarının katlanması üzerine Matthias Rob radikal bir karar aldı. Şekerleme firmasından kazandığı ve 21 yıl boyunca elinde tuttuğu adasını resmen satışa çıkardı.

Çekilişten çıkan bedava ada ocağına incir ağacı dikti! Faturayı duyanlar iyi ki kazanmamışım dedi...

Rob, 6.5 hektarlık arazisi, içindeki eşyalı ahşap evi, depoları ve tekneleriyle birlikte adaya yaklaşık 220 bin euro fiyatıyla satışa çıktı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör