Çekmeköy’de kan donduran olay: Damat nişan eğlencesinde bıçaklandı! O anlar kamerada...

GELİN: 'CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM'

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen gelin B.Y. ise, "Ben müşteki Ümit A.'nın nişanlısıyım. Olay günü restoranda nişan kutlaması için aile yemeğimiz vardı. Daha sonra Caner A. ile nişanlım Ümit A. hesabı ödemek için kasaya gitti. Biz bahçedeki kamelyada oturduk. Sonra Caner koşarak gelip, 'Ümit'i öldürüyorlar' dedi. Biz de koşarak yanına gittik. Ben gittiğimde sanık Emirhan B. elindeki bıçağı rastgele savuruyor ve 'Hepinizi öldüreceğim' diye bağırıyordu. Olay nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğim için dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıktığımda başıma bir şey gelecek korkusu yaşıyorum. Şu an duruşma salonu dışında neredeyse 20 kişi vardır. Bu sebeple can güvenliğimden endişe ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada müşteki Elif A. ile tanıklar İ.F.E., Ç.A. ve A.B.'nin de beyanları dinlendi. Daha sonra avukatlar savunmalarını yaptı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen müşteki Gökhan K.'nin ve tanık S.G.'nin zorla getirilmesi için karar düzenledi. Sanık Emirhan B.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 9 Ocak 2025'e erteledi.