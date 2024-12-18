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Çekmeköy'de kan donduran olay: Damat nişan eğlencesinde bıçaklandı! O anlar kamerada...
Çekmeköy'de kan donduran olay: Damat nişan eğlencesinde bıçaklandı! O anlar kamerada...
Çekmeköy'de bir et restoranında 13 Ekim'de yaşanan olayda, nişan kutlaması yapan grup ile eğlenmeye gelen ağabey-kardeş arasında yaşanan kavgada damat bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili görülen ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, "Müştekilerin ağabeyim olan Atakan'a saldırdıklarını gördüm. Bunun üzerine arka cebimdeki çakıyı çıkarıp, kendimi korumak için savurdum" dedi. Göğsünden bıçaklanan damat ise, "Sanık beni kolumdan, göğsümden ve belimden bıçakladı. Psikolojim bozuldu ve nişanlımla aram bozuldu. Tekrar bıçaklayacağım ve öleceğim korkusuyla dışarı çıkamıyorum" ifadelerini kullandı. Duruşma, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:07