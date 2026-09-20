Trend
Galeri
Trend Yaşam
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanmıştı! İşte Tahir Sarıkaya'nın MASAK raporu: Milyonluk transferler
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanmıştı! İşte Tahir Sarıkaya'nın MASAK raporu: Milyonluk transferler
Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Raporda milyonluk kripto hareketleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferlerin kumar ödemesi olabileceğinden şüphelenildiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 20.09.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 15:21