Cem Küçük soruşturmasında tutuklanmıştı! İşte Tahir Sarıkaya’nın MASAK raporu: Milyonluk transferler

236 MİLYON LİRAYI AŞAN HESAP HAREKETİ

Sarıkaya'nın 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi. KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ve bu nedenle "izaha muhtaç şüpheli para transferleri" olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu belirtildi. Raporda söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.