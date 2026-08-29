Trend Galeri Trend Yaşam CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?

CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haber gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Yılmaz, evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye götürüldü. Gelişmenin ardından ünlü komedyenin sağlık durumu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 22:02 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 22:05
CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU: Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?

Cem Yılmaz'ın Ayvacık'taki evinde rahatsızlandığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü komedyenin sağlık durumuna ilişkin gelişmeler takip edilirken, tedavi süreciyle ilgili detaylar araştırılıyor.

CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU: Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?

CEM YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL, NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahalesi yapılan 53 yaşındaki ünlü sanatçı, durumunun detaylı incelenmesi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolü altında hastaneye ulaştırılan Yılmaz'ın yapılan tetkiklerinin ardından tedbir amaçlı anjiyoya alındığı bildirildi.

CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU: Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?

"TEDAVİSİ KORONER YOĞUN BAKIMDA DEVAM ETMEKTEDİR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

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CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU: Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?
CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU: Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör