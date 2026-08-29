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CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?
CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haber gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Yılmaz, evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye götürüldü. Gelişmenin ardından ünlü komedyenin sağlık durumu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 22:02
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 22:05