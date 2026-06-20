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Cemil Tugay'ın istifasının arka planında neler var? Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı | Mahmut Övür yazdı
Cemil Tugay'ın istifasının arka planında neler var? Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı | Mahmut Övür yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'de yaşanan koltuk kavgası, son gelişmeler ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "CHP'den istifası yine herkesi şaşırttı. Herkesi şaşırttı diyorum; çünkü İzmirliler iyi biliyor, İmamoğlu CHP'ye "çökme" işareti verip Özel de o destekle genel başkan yolculuğuna çıktığında ilk işareti İzmir'den o vermişti. O ana kadar da hiç hesapta olmayan bir isimdi." dedi.
Giriş Tarihi: 20.06.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 07:11