Cemil Tugay’ın istifasının arka planında neler var? Özgür Özel’in yeni parti hazırlığı | Mahmut Övür yazdı

Birinci gündem ne kadar emin ellerdeyse ikinci gündem de bir o kadar güven vermeyen, tam tersi ne yapacakları bilinmeyen ve ülkeyi yormaktan başka işleri olmayan kadroların elinde.

Yüzyıllık CHP, sadece iki buçuk yılda bu kadroların elinde siyaset üretmeyen, sürekli "yolsuzluk-rüşvet ve ihale pazarlığı"yla anılan bir partiye dönüştü.