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Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti
Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti
Akıllı telefonlar çocukların yalnızca zamanını değil, dikkatini de tüketiyor. Bildirimler, kısa videolar ve ekran kaydırma alışkanlığı dikkat, sabır ve derin düşünme becerilerini tehdit ediyor. Telefon kullanılmadığında bile yalnızca yakınında bulunması zihinsel kapasiteyi etkileyebiliyor.
Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 08:49