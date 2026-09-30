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Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

Akıllı telefonlar çocukların yalnızca zamanını değil, dikkatini de tüketiyor. Bildirimler, kısa videolar ve ekran kaydırma alışkanlığı dikkat, sabır ve derin düşünme becerilerini tehdit ediyor. Telefon kullanılmadığında bile yalnızca yakınında bulunması zihinsel kapasiteyi etkileyebiliyor.

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CEYDA KARAASLAN
Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:47 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 08:49
Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

Bir zamanlar çocukların dünyası sokak, oyun ve yüz yüze iletişim üzerine kuruluydu. Bugün akıllı telefon, sosyal medya, kısa videolar ve hiç bitmeyen bildirimler çocukluğun ayrılmaz parçaları oldu.

Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

Enstitü Sosyal'de Adnan Veysel Ertemel tarafından kaleme alınan "Görünmez Sular, Eriyen Zihinler: Ergenlikte Akıllı Telefonun Sessiz Tahribatı" başlıklı analiz, farklı ülkelerdeki araştırmalardan hareketle dijital dünyanın çocukların zihinsel gelişimi üzerindeki etkilerini gündeme taşıdı.

Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

Analize göre mesele yalnızca ekran başında geçirilen süre değil, sürekli dijital uyaranların dikkat, sabır ve derin düşünme becerileri üzerinde oluşturabileceği baskı.

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Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

TELEFONA BAKMASA DA ETKİLENİYOR
Analizde yer verilen en dikkat çekici araştırmalardan biri Texas Üniversitesi'nden Adrian Ward ve ekibinin yaklaşık 800 kişiyle gerçekleştirdiği deney. Katılımcılar bilişsel testleri çözerken telefonlarını farklı yerlerde tuttu.

Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

Telefonunu başka odada bırakanların kullanılabilir bilişsel kapasite testlerindeki performansı, telefonu masasında bulunanlardan daha yüksek çıktı. Telefonun sessiz ya da kapalı olması da bu sonucu ortadan kaldırmadı.

Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

Araştırmacılar bunu "brain drain", yani zihinsel kaynakların tüketilmesi olarak tanımladı. Buna göre kişi telefona hiç bakmasa dahi cihazı görmezden gelmek için zihinsel kaynak harcayabiliyor.

Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

IQ PUANLARINDA GERİLEME
Analiz, bazı ülkelerde uzun yıllar yükselen IQ puanlarında görülen tersine dönüşe de dikkat çekiyor. Norveç verileriyle yapılan 2018 tarihli araştırmada 1975 sonrasında doğan erkeklerde IQ puanlarının gerilediği, kardeş karşılaştırmalarının ise çevresel faktörlerin önemine işaret ettiği belirlendi.

Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

ABD'de 2006-2018 verilerini inceleyen başka bir araştırmada da bazı bilişsel alanlarda düşüş saptandı.

Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

DÖRT TEMEL RİSK
Sosyal psikolog Jonathan Haidt, 2010-2015 döneminde çocukların sosyal yaşamının yüz yüze oyunlardan telefon ve sosyal medya merkezli bir dünyaya kaymasını "çocukluğun büyük kablolanması" olarak tanımlıyor. Sorunun 4 temel ayağı ise sosyal yoksunluk, uyku bozulması, dikkat parçalanması ve bağımlılık.

Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

Kısa videolar ve sürekli bildirimlerle büyüyen çocukların uzun bir metne odaklanması, sabır isteyen bir problemi çözmesi ve kesintisiz düşünmesi giderek kritik bir eğitim meselesine dönüşüyor.

Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

İSVEÇ EKRANDAN KİTABA DÖNDÜ
Dijital eğitimde öncü İsveç de politikalarını yeniden gözden geçirdi.

Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

Okuma performansındaki gerilemenin ardından hükümet 2023'te okullara basılı kitap sağlamak için milyonlarca euroluk kaynak ayırdı; kitap ve el yazısına yeniden ağırlık verildi.

Cep telefonları çocukların zihinlerini çalıyor! Dijital çağın görünmez etkisi: Uzmanlar 4 büyük riske dikkat çekti

UNESCO ise teknolojinin yalnızca "yeni" olduğu için eğitime dahil edilmemesi, faydasının bilimsel kanıtlarla değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör