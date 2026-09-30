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Cep telefonları zihinlerini çalıyor: Akıllı telefon, sosyal medya, kısa videolar ve hiç bitmeyen bildirimler...
Cep telefonları zihinlerini çalıyor: Akıllı telefon, sosyal medya, kısa videolar ve hiç bitmeyen bildirimler...
Akıllı telefonlar çocukların yalnızca zamanını değil, dikkatini de tüketiyor. Bildirimler, kısa videolar ve ekran kaydırma alışkanlığı dikkat, sabır ve derin düşünme becerilerini tehdit ediyor. Telefon kullanılmadığında bile yalnızca yakınında bulunması zihinsel kapasiteyi etkileyebiliyor.
Giriş Tarihi: 30.09.2026 07:30
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 07:32