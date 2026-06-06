Çerez poşetiyle pırlanta vurgunu: Film senaryolarını aratmayan gizli yöntem! Polis adım adım izledi

Diğer kuryeler Miten Shah ve Can Mağzalcıoğlu'nun üzerinden de kilitli poşetlerde çok sayıda değerli taş çıktı. Şebekenin, sevkiyatları gümrük kontrollerini aşmak için şampuan şişeleri ve çerez poşetlerine de gizlediği, dağıtımları ise genellikle çarşamba ve perşembe günleri yaptığı tespit edildi.

Örgüt üyesi kurye: Belgin Çalıcıoğlu

SERTİFİKA KURYESİ BELGİN

Örgüt liderinin talimatı ve komisyon karşılığında pırlanta ve sertifikaların kuyumculara dağıtımını yapan örgüt üyesi Belgin Çalıcıoğlu da tutuklandı. Şüphelilerden Halil İbrahim Arslan da sertifikaları bizzat Çalıcıoğlu'ndan teslim aldığını itiraf etti.