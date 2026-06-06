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Çerez poşetiyle pırlanta vurgunu: Film senaryolarını aratmayan gizli yöntem! Polis adım adım izledi
Çerez poşetiyle pırlanta vurgunu: Film senaryolarını aratmayan gizli yöntem! Polis adım adım izledi
Polisin adım adım izlediği ve ilk kez SABAH'ın duyurduğu Dubai-İstanbul hattındaki 1.7 milyar liralık pırlanta kaçakçılığı ağının film senaryolarını aratmayan gizli yöntemleri deşifre oldu. Pırlantaların, kablosuz kulaklıkların içinde, çerez poşetlerinde ve şampuan şişelerinin içinde yurda sokulduğu tespit edildi.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:04