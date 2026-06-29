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Çeşme'den Bodrum'a Marmaris'ten Belek'e yoğun ilgi: Ücretsiz halk plajları sayısı artıyor!
Çeşme'den Bodrum'a Marmaris'ten Belek'e yoğun ilgi: Ücretsiz halk plajları sayısı artıyor!
Çeşme'den Türkbükü'ne, Marmaris'ten Kemer'e kadar Türkiye'nin gözde turizm destinasyonlarında hizmet veren ücretsiz girişli halk plajları, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje, vatandaşların denize güvenli, konforlu ve nitelikli koşullarda erişimini sağlarken sosyal yaşamın da önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. 2026 yılında Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da açılacak yeni tesislerle daha da genişleyecek. Böylece ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı yıl sonunda 23'e ulaşacak.
Giriş Tarihi: 29.06.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 10:49