Çeşme’den Bodrum’a Marmaris’ten Belek’e yoğun ilgi: Ücretsiz halk plajları sayısı artıyor!

Bodrum Türkbükü Halk Plajı Sorumlusu Emre Tok ise kapsamlı sahil bakım, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının plaja modern bir görünüm kazandırdığını belirterek, temizlik ve düzen anlayışıyla hem yerli hem de yabancı misafirlerin beğenisini kazandıklarını söyledi. Aynı zamanda Türkbükü Halk Plajı için Mavi Bayrak başvurusu yapıldığını dile getiren Tok, vatandaşlardan gelen ilgi ve olumlu geri dönüşlerin hizmet kalitesini daha da ileri taşımak için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.