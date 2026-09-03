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Çete liderinin kardeşi dehşet saçtı: Hollanda- Almanya hattında büyük uyuşturucu savaşı! Türkiye’de yakalanmıştı…

İstanbul'da yakalanarak, Hollanda'ya iade edilen Uluslararası suç örgütü lideri "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, önceki gün kendisinden çalınan 1283 kilo uyuşturucu için bir köyü adeta savaş alanına çevirdi. 50'ye yakın maskeli saldırgan, uyuşturucuyu çaldığı ileri sürülen Jan G.'nin evine gece yarısı ağır silahlarla saldırı düzenledi. Çıkan silahlı çatışmada Jan G.'nin koruması hayatını kaybederken, 2 polis memuru yaralandı. Saldırının hemen ardından 4 çete üyesi yayınladıkları video ile Jan G. ve ailesine uyuşturucuyu iade etmeleri için 12 saat süre verdi. İşte kan donduran olayın detayları...

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 10:01
Çete liderinin kardeşi dehşet saçtı: Hollanda- Almanya hattında büyük uyuşturucu savaşı! Türkiye’de yakalanmıştı…

Hollanda- Almanya hattında yaşanan uyuşturucu savaşı, 29 Ağustos'ta Fransız Gümrük memurlarının İspanya sınırına yakın Pireneler-Doğu bölgesindeki Le Perthus yakınlarında Hollanda plakalı bir kamyonun içinde 812 kilo kokain ele geçirilmesiyle başladı. Polis, piyasa değeri 40 milyon euronun üzerinde olan yüksek kalitedeki uyuşturucunun izlerini araştırırken, o iz Hollanda'nın Gelderland eyaletindeki Overasselt köyünde Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece ortaya çıktı. 50'ye yakın maskeli saldırgan, uluslararası suç örgütü lideri Leijdekkers kardeşlere ait olduğu iddia edilen uyuşturucunun nakliyatından sorumlu Jan G.'nin (28) daha önce uyuşturucu laboratuvarı olarak kullandığı çiftlik evine 04.20 sıralarında silahlı saldırı düzenledi.

Çete liderinin kardeşi dehşet saçtı: Hollanda- Almanya hattında büyük uyuşturucu savaşı! Türkiye’de yakalanmıştı…

1 KİŞİ ÖLDÜ, İKİ POLİS YARALANDI

Bölge sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı çatışmada Jan G.'nin koruması olay yerinde hayatını kaybetti. 2 polis memuru ağır yaralandı. Jan G.ise çocuklarını kucağına alıp çiftliğinden kaçmayı başardı. Polis, yaptığı anonslarla 2800 haneli köy halkından bir süre dışarıyı çıkmamasını istedi. Grave limanında ve Uden yakınlarındaki A50 karayolunda da polis operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.

Çete liderinin kardeşi dehşet saçtı: Hollanda- Almanya hattında büyük uyuşturucu savaşı! Türkiye’de yakalanmıştı…

VİDEO YAYINLADILAR

Saldırının hemen ardından ise 4 çete üyesi yayınladıkları video ile Jan G. ve ailesine ölüm tehditleri yağdırdı. 4 saldırgan İngilizce okudukları mesajda "'Bu mesaj Jan G. Jr. içindir. Bizden 1283 kilo mal satın aldınız. Bu 1283 kilo mal İspanya'dan hiç çıkmadı. Malları iade etmek için 12 saatiniz var. Ondan sonra artık malları istemiyoruz. Eğer mesele 12 saat içinde çözülmezse, öleceğinize söz veriyoruz" dendi.

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Çete liderinin kardeşi dehşet saçtı: Hollanda- Almanya hattında büyük uyuşturucu savaşı! Türkiye’de yakalanmıştı…

ALMANYA'DA SİLAHLI SALDIRI

Bu bildirinin üzerinden12 saat geçmesinin ardından ilk saldırı haberi Almanya'nın Hamburg eyaletinden geldi. Salı akşamı saat 22:00 sıralarında, Hamburg Messe fuar merkezinin yakınındaki Lagerstrasse üzerindeki bir fabrika otoparkında silah sesleri duyuldu. Yakınlardaki bir restoranın müşterileri silah seslerini duyup polisi aradı. Olay yerine gelen polis memurları, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet masası soruşturma ekipleri olay yerinde bulunun bir aracın arka koltuğunda otomatik bir silaha ait boş bir şarjör buldu. Olaydan kısa bir süre sonra ise başından yaralanmış bir adam hastaneye başvurdu. Silahlı saldırının ardından Hamburg savcılığının cinayet bölümü ve özel bir cinayet birimi soruşturmayı devralırken, saldırının Hollanda'daki uyuşturucu hırsızlığıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

Çete liderinin kardeşi dehşet saçtı: Hollanda- Almanya hattında büyük uyuşturucu savaşı! Türkiye’de yakalanmıştı…

LEİJDEKKERS KARDEŞLER İDDİALARI YALANLADI

Halen firarda olan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı 'Bolle Jos' Leijdekkers silahlı saldırılarla bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Çete liderinin kardeşi dehşet saçtı: Hollanda- Almanya hattında büyük uyuşturucu savaşı! Türkiye’de yakalanmıştı…

TÜRKİYE'DE YAKALANMIŞTI

Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Uluslararası suç örgütü lideri "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in kardeşi olan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, İstanbul'un Pendik İlçesi'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla geçtiğimiz Haziran ayında gözaltına alınıp bir süre sonra Hollanda'ya iade edilmişti. "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers ise tüm dünyada aranıyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #HOLLANDA #UYUŞTURUCU