Çete liderinin kardeşi dehşet saçtı: Hollanda- Almanya hattında büyük uyuşturucu savaşı! Türkiye’de yakalanmıştı…

ALMANYA'DA SİLAHLI SALDIRI

Bu bildirinin üzerinden12 saat geçmesinin ardından ilk saldırı haberi Almanya'nın Hamburg eyaletinden geldi. Salı akşamı saat 22:00 sıralarında, Hamburg Messe fuar merkezinin yakınındaki Lagerstrasse üzerindeki bir fabrika otoparkında silah sesleri duyuldu. Yakınlardaki bir restoranın müşterileri silah seslerini duyup polisi aradı. Olay yerine gelen polis memurları, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet masası soruşturma ekipleri olay yerinde bulunun bir aracın arka koltuğunda otomatik bir silaha ait boş bir şarjör buldu. Olaydan kısa bir süre sonra ise başından yaralanmış bir adam hastaneye başvurdu. Silahlı saldırının ardından Hamburg savcılığının cinayet bölümü ve özel bir cinayet birimi soruşturmayı devralırken, saldırının Hollanda'daki uyuşturucu hırsızlığıyla bağlantılı olduğu belirlendi.