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Çete liderinin kardeşi dehşet saçtı: Hollanda- Almanya hattında büyük uyuşturucu savaşı! Türkiye’de yakalanmıştı…
Çete liderinin kardeşi dehşet saçtı: Hollanda- Almanya hattında büyük uyuşturucu savaşı! Türkiye’de yakalanmıştı…
İstanbul'da yakalanarak, Hollanda'ya iade edilen Uluslararası suç örgütü lideri "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, önceki gün kendisinden çalınan 1283 kilo uyuşturucu için bir köyü adeta savaş alanına çevirdi. 50'ye yakın maskeli saldırgan, uyuşturucuyu çaldığı ileri sürülen Jan G.'nin evine gece yarısı ağır silahlarla saldırı düzenledi. Çıkan silahlı çatışmada Jan G.'nin koruması hayatını kaybederken, 2 polis memuru yaralandı. Saldırının hemen ardından 4 çete üyesi yayınladıkları video ile Jan G. ve ailesine uyuşturucuyu iade etmeleri için 12 saat süre verdi. İşte kan donduran olayın detayları...
Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 10:01