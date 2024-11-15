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Çevre Bakanlığı’ndan İzmir Körfezi için çalıştay! Bilim Kurulu 4. Kez toplandı: İzmir için Nefes Projesi hazırlığı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'ni kurtarma seferberliği kapsamında İzmir'de 2 gün süren çalıştay düzenledi. Çalıştayın ilk gününde Körfez temizliğinden birinci derecede sorumlu olan büyükşehir belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri bir araya geldi. Çalıştayın ikinci gününde bir araya gelen Bilim Kurulu üyeleri Bakanlık tarafından yürütülecek İzmir İçin Nefes Projesi ile ilgili fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 15.11.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:25
Çevre Bakanlığı’ndan İzmir Körfezi için çalıştay! Bilim Kurulu 4. Kez toplandı: İzmir için Nefes Projesi hazırlığı!

Balık ölümleri ve kirlilik nedeniyle Türkiye'nin gündemine damgasını vuran İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için bir adım daha atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iki günlük çalıştay düzenleyerek Büyükşehir belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile bilim kurulunu bir araya getirdi.

Çevre Bakanlığı’ndan İzmir Körfezi için çalıştay! Bilim Kurulu 4. Kez toplandı: İzmir için Nefes Projesi hazırlığı!

EYLEM PLANINDA SORUMLULUKLARI TANIMLANAN YETKİLİLER DAVET EDİLDİ

İzmir İl Müdürlüğü'nde 12 Kasım'da düzenlenen çalıştayın ilk gününde Körfez temizliğinden birinci derecede sorumlu olan ve 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nda görev ve yetkileri belirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ile bir araya geldi.

Çevre Bakanlığı’ndan İzmir Körfezi için çalıştay! Bilim Kurulu 4. Kez toplandı: İzmir için Nefes Projesi hazırlığı!

Bakanlık koordinasyonunda düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan daire başkanları, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Daire başkanları, İZDENİZ A.Ş., Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Deniz Dibi Tarama Başmühendisliği, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı kapsamında bugüne kadar kurumların yürüttüğü çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Çevre Bakanlığı’ndan İzmir Körfezi için çalıştay! Bilim Kurulu 4. Kez toplandı: İzmir için Nefes Projesi hazırlığı!

BİLİM KURULU SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

13 Kasım Çarşamba günü düzenlenen toplantıda ise Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nden daire başkanları da katıldı. Toplantıda Bilim Kurulu üyeleri bugüne kadar İzmir Körfezi'ne ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Çevre Bakanlığı’ndan İzmir Körfezi için çalıştay! Bilim Kurulu 4. Kez toplandı: İzmir için Nefes Projesi hazırlığı!

İZMİR İÇİN NEFES PROJESİ HAZIRLIĞI

Toplantıda ayrıca Bakanlık tarafından yürütülecek "İzmir İçin Nefes Projesi"ne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bu proje ile İzmir Körfezi'nin ekolojik sağlığının korunması, kirlilik yüklerinin tespiti ve iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi hedefleniyor. Bakanlık, iklim değişikliği senaryoları çerçevesinde Körfez ekosistemine yönelik uzun vadeli koruma stratejileri geliştirilip önlemler alacak.

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