Çevre Bakanlığı’ndan İzmir Körfezi için çalıştay! Bilim Kurulu 4. Kez toplandı: İzmir için Nefes Projesi hazırlığı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'ni kurtarma seferberliği kapsamında İzmir'de 2 gün süren çalıştay düzenledi. Çalıştayın ilk gününde Körfez temizliğinden birinci derecede sorumlu olan büyükşehir belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri bir araya geldi. Çalıştayın ikinci gününde bir araya gelen Bilim Kurulu üyeleri Bakanlık tarafından yürütülecek İzmir İçin Nefes Projesi ile ilgili fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 15.11.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:25