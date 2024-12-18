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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru detaylar: 1331 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru detaylar: 1331 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025'te 1331 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Daha güçlü bir gelecek için ailemizi genişletiyoruz" açıklamasıyla personel alımı yapacağını açıkladı. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.12.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:20