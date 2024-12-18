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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru detaylar: 1331 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025'te 1331 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Daha güçlü bir gelecek için ailemizi genişletiyoruz" açıklamasıyla personel alımı yapacağını açıkladı. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı ne zaman?

Giriş Tarihi: 18.12.2024 19:20 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:20
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru detaylar: 1331 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatına 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu olmak üzere toplam 1331 personel alınacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı 2025 yılında istihdam edilmek üzere yapılacak. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru detaylar: 1331 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatına gelecek yıl için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı 2025 yılında istihdam edilmek üzere yapılacak. Öte yandan, personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru detaylar: 1331 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

1331 PERSONEL ALIMI 2025 BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI LİSTESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez ve taşrada çalışacak bin 1331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığınca onaylandı. Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru detaylar: 1331 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel alımı gerçekleştirilecek. İklim Değişikliği Başkanlığı'nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek. Öte yandan farklı unvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru detaylar: 1331 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

- 500 çevre şehircilik uzmanı yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur,

- 200 engelli memur,

- 99 teknik (mühendis ve mimar),

- 383 idari personel,

- 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı,

- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 84 sözleşmeli personel,

- Ayrıca Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Projesi kapsamında 1500 kişi istihdam edilecek.

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