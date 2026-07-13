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CHP'li Belediyenin sözü havada kaldı! 30 yıllık çöp ve lağım kabusuna mahalleli isyan etti: "Gelin burada yaşanır mı görün!"
CHP'li Belediyenin sözü havada kaldı! 30 yıllık çöp ve lağım kabusuna mahalleli isyan etti: "Gelin burada yaşanır mı görün!"
Adana'nın Kozan ilçesindeki Yassıçalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan arıtma tesisi ile çöp depolama alanı nedeniyle yıllardır çevre ve sağlık sorunları yaşadıklarını öne sürerek yetkililere tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, lağım kokusu, çöp yangınından yükselen duman ve sivrisinek yoğunluğu nedeniyle yaşamın zorlaştığını belirterek sorunun bir an önce çözülmesini istedi.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 13:23