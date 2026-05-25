Trend
Galeri
Trend Yaşam
CHP'nin yargıya düşmesi parti dışı gelişmelerle olmadı: Kendi krizini çözemeyen ülkeyi nasıl yönetecek?
CHP'nin yargıya düşmesi parti dışı gelişmelerle olmadı: Kendi krizini çözemeyen ülkeyi nasıl yönetecek?
Sabah Gazetesi Yazarı Nebi Miş, CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili bugünkü köşesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Nebi Miş, "CHP'nin yargıya düşmesi, parti dışı gelişmelerle olmadı. Bu, CHP'nin kendi iç hesaplaşmasının ve parti içi iktidar mücadelesinin bir sonucuydu. Bu krizin taşları, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde pragmatik nedenlerle döşendi. CHP siyasetinin genetik kodlarının aşınmasıyla derinleşti." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 25.05.2026 07:40
Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 07:41