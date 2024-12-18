Trend Galeri Trend Yaşam Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kayıt Yenileme Tarihleri 2024: ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kayıt Yenileme Tarihleri 2024: ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme işlemlerini, il ve ilçe müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden yapılabilmesini sağlayan yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, çiftçilerin ÇKS başvurularını kolaylıkla tamamlayabilmesi sağlandı. Bu çerçevede, 1 Eylül'de başlayan 2025 üretim yılı ÇKS başvuruları için başvuru sürecinin son aşamasına gelindi. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:34
Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS Kayıt Yenileme Tarihleri 2024: ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1 Eylül'de başlayan 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için son gün belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu doğrultuda başvuruda bulunmayan son başvuru tarihini arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kayıt Yenileme tarihleri ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS Kayıt Yenileme Tarihleri 2024: ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ÇKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvuruları, 1 Eylül'de başladı ve 31 Aralık'ta sona erecek.

Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS Kayıt Yenileme Tarihleri 2024: ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ÇKS KAYIT YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÇKS kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınıyor. Çiftçiler, kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet'in Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.

ÇKS KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS Kayıt Yenileme Tarihleri 2024: ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ÇKS NEDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS Kayıt Yenileme Tarihleri 2024: ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ÇKS KİMLERE VERİLİR?

ÇKS olarak da bilinen ve resmî belge niteliği taşıyan bu belgenin en önemli özelliği, çiftçiliği yalnızca meslek olarak icra eden kişilere verilmesidir. Çiftçilik belgesi aldığınız takdirde devlet tarafından çiftçiler için özel olarak verilen yardım ve hibelerden faydalanabilir.

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