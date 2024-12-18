Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kayıt Yenileme Tarihleri 2024: ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme işlemlerini, il ve ilçe müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden yapılabilmesini sağlayan yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, çiftçilerin ÇKS başvurularını kolaylıkla tamamlayabilmesi sağlandı. Bu çerçevede, 1 Eylül'de başlayan 2025 üretim yılı ÇKS başvuruları için başvuru sürecinin son aşamasına gelindi. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?