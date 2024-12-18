Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kayıt Yenileme Tarihleri 2024: ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ÇKS KİMLERE VERİLİR?

ÇKS olarak da bilinen ve resmî belge niteliği taşıyan bu belgenin en önemli özelliği, çiftçiliği yalnızca meslek olarak icra eden kişilere verilmesidir. Çiftçilik belgesi aldığınız takdirde devlet tarafından çiftçiler için özel olarak verilen yardım ve hibelerden faydalanabilir.