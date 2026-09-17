Çifte cinayette yargıtay kararı bozdu! SIM kartları katili ele verdi: ‘Korhan ile Zehra’yı ben öldürdüm’

Isparta'da 9 yıl önce ortadan kaybolan Korhan Taştekin (34) ile Zehra Çaycı'yı (24) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ali Aydıner (44) hakkında delil yetersizliğinden verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay'ın kararında 2 kişinin yaşadıklarına dair herhangi bir emare bulunmadığına, sanığın boşandığı ancak beraber yaşadığı Özlem Singeç'e 'Korhan ile Zehra'yı ben öldürdüm' şeklindeki beyanına dikkat çekildi. Yeniden yargılanan Aydıner'in cezası belli olurken SIM kartı detayı kan dondurdu. İşte detaylar…