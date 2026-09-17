Çifte cinayette yargıtay kararı bozdu! SIM kartları katili ele verdi: ‘Korhan ile Zehra’yı ben öldürdüm’

SAVCI 2 KEZ MÜEBBET İSTEDİ

İddia makamı mütalaasında, sanığın 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu belirterek, 2 kez ömür boyu hapisle cezalandırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti mütalaa hakkında savunma yapması için sanığa söz verdi. Sanık Aydıner, "Beni aileler tanır. Böyle bir şey yapmayacağımı bilirler. Böyle bir şey yapmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Davacı taraflar ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Aydıner hakkında 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası verdiğini açıkladı. Heyet, sanığın herhangi bir pişmanlık duyduğu yönünde kanaat oluşmadığını bu nedenle ceza indirimi uygulanmadığını da ifade etti.