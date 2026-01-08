Trend Galeri Trend Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-hızlı öğren: 7 Ocak 2026 MP Online ile Sayısal Loto sonucu sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-hızlı öğren: 7 Ocak 2026 MP Online ile Sayısal Loto sonucu sorgulama

Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyelerini veren Çılgın Sayısal Loto için heyecan dorukta! 7 Ocak 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek çekilişle, yüz milyonlarca liralık dev ikramiye sahibini arıyor. Şanslı 6 numarayı doğru tahmin ederek milyoner olma hayali kuran vatandaşlar, "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna kilitlendi. Peki, çekiliş saat kaçta, sonuçlar nereden sorgulanır?

Giriş Tarihi: 08.01.2026 06:37
Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-hızlı öğren: 7 Ocak 2026 MP Online ile Sayısal Loto sonucu sorgulama

Haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) düzenlenen ve ikramiye tutarı devrettikçe rekor seviyelere ulaşan Çılgın Sayısal Loto, bu akşam yine milyonları ekran başına toplayacak. 1 ile 90 arasından çekilecek olan 6 şanslı numaranın yanı sıra "Joker" ve "Süperstar" numaralarıyla kazanç katlanacak. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı:

Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-hızlı öğren: 7 Ocak 2026 MP Online ile Sayısal Loto sonucu sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş takvimi şu şekildedir:

Çekiliş Günü: 7 Ocak 2026 Çarşamba (Bugün)

Çekiliş Saati: 21:30

Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-hızlı öğren: 7 Ocak 2026 MP Online ile Sayısal Loto sonucu sorgulama

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Biletinizi kontrol etmek ve kazanan numaraları öğrenmek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-hızlı öğren: 7 Ocak 2026 MP Online ile Sayısal Loto sonucu sorgulama

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-hızlı öğren: 7 Ocak 2026 MP Online ile Sayısal Loto sonucu sorgulama

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-hızlı öğren: 7 Ocak 2026 MP Online ile Sayısal Loto sonucu sorgulama

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.