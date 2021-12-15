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Çin'den flaş yapay zeka çağrısı! Acil olarak belirli kurallara bağlanması gerekiyor

Yapay zeka teknolojisi günlük hayatımıza kadar girdi. Kullandığımız akıllı telefonlardan, televizyonlara ve hatta akıllı fırınlara, buzdolaplarına kadar birçok cihazda yapay zeka desteği var. Elektrikli araçlarda da yapay zeka desteği bulunuyor. Çin'den bu teknolojiyle ilgili bir açıklama geldi. Çin, yapay zeka teknolojisinin askeri alanda kullanılmasının uluslararası kurallara bağlanması çağrısında bulundu.

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:21
Çin’den flaş yapay zeka çağrısı! Acil olarak belirli kurallara bağlanması gerekiyor

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Silah Kontrolü Büyükelçisi Li Song, askeri alandaki yapay zeka uygulamalarının denetimi konusundaki görüş belgesini, Cenevre'de düzenlenen Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin gözden geçirme konferansına sundu.

Çin’den flaş yapay zeka çağrısı! Acil olarak belirli kurallara bağlanması gerekiyor

Büyükelçi Li, yaptığı açıklamada, savaşın çehresini değiştirme potansiyeline sahip yapay zekanın insani trajedilere yol açabileceğini, bu yüzden hegemonya aracı olarak kullanılmasını önleyecek kurallara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çin’den flaş yapay zeka çağrısı! Acil olarak belirli kurallara bağlanması gerekiyor

Çin'in yapay zeka teknolojilerinin mutlak askeri üstünlük sağlamak ve başka ülkelerin egemenliğini ve toprak güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasına karşı olduğunu ifade eden Li, "Ülkeler, özellikle de büyük güçler, yapay zeka teknolojisini kullanan silah sistemleri geliştirme konusunda ihtiyatlı davranmalı." dedi. Li, ayrıca yapay askeri yapay zeka teknolojilerinin yayılmasını önlemek için uluslararası denetime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çin’den flaş yapay zeka çağrısı! Acil olarak belirli kurallara bağlanması gerekiyor

Pekin yönetiminin konferansa sunduğu görüş belgesinde, yapay zeka uygulamalarının denetiminin güçlendirilmesinin, ülkeler arasındaki güveni artıracağı, küresel stratejik istikrara katkı sağlayacağı, silahlanma yarışını önleyeceği ve insani kaygıları gidereceği dile getirildi. Belgede, tüm ülkelere yapay zeka silahları ve harp unsurlarını geliştirirken insani hukuka ve etik normlara uyma, ikincil zaiyatları, ayrım gözetmeyen yıkıcılığı, istismar ve suistimalleri önleme çağrısı yapıldı.

Çin’den flaş yapay zeka çağrısı! Acil olarak belirli kurallara bağlanması gerekiyor

Güvenlik denetimlerinin yapay zeka silahlarının her zaman insan kontrolünde olduğunu güvence altına alması için şart olduğunun belirtildiği belgede, bu alanda fikir alışverişi ve kural sürecinin teşvik edilmesi için çok uluslu bir mekanizma kurulması gerektiği görüşüne yer verildi. Çin'in askeri alanda yapay zeka ve diğer ileri teknolojileri geliştirme konusunda son dönemde çabalarını arttırdığı biliniyor.

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