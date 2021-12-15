Çin’den flaş yapay zeka çağrısı! Acil olarak belirli kurallara bağlanması gerekiyor

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Silah Kontrolü Büyükelçisi Li Song, askeri alandaki yapay zeka uygulamalarının denetimi konusundaki görüş belgesini, Cenevre'de düzenlenen Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin gözden geçirme konferansına sundu.

Büyükelçi Li, yaptığı açıklamada, savaşın çehresini değiştirme potansiyeline sahip yapay zekanın insani trajedilere yol açabileceğini, bu yüzden hegemonya aracı olarak kullanılmasını önleyecek kurallara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çin'in yapay zeka teknolojilerinin mutlak askeri üstünlük sağlamak ve başka ülkelerin egemenliğini ve toprak güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasına karşı olduğunu ifade eden Li, "Ülkeler, özellikle de büyük güçler, yapay zeka teknolojisini kullanan silah sistemleri geliştirme konusunda ihtiyatlı davranmalı." dedi. Li, ayrıca yapay askeri yapay zeka teknolojilerinin yayılmasını önlemek için uluslararası denetime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Pekin yönetiminin konferansa sunduğu görüş belgesinde, yapay zeka uygulamalarının denetiminin güçlendirilmesinin, ülkeler arasındaki güveni artıracağı, küresel stratejik istikrara katkı sağlayacağı, silahlanma yarışını önleyeceği ve insani kaygıları gidereceği dile getirildi. Belgede, tüm ülkelere yapay zeka silahları ve harp unsurlarını geliştirirken insani hukuka ve etik normlara uyma, ikincil zaiyatları, ayrım gözetmeyen yıkıcılığı, istismar ve suistimalleri önleme çağrısı yapıldı.