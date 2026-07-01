Mehmet Akif Ersoy’un iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi

İDDİANAMENİN DETAYLARI

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy, Taner Çağlı, Mustafa Namaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik sanık sıfatıyla yer aldı. Tam isim ise mağdur sıfatıyla yer aldı. 2 Kasım 2025'te Jandarma İl Komutanlığı'na gelen ihbarda, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı'nın uyuşturucu madde kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatıp birliktelik yaşadığı ve akabinde soruşturmanın başlatıldığı yer aldı. Soruşturmada yer alan eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yürüttüğü ve diğer şüphelilerin de üye oldukları vurgulandı.