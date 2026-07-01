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Mehmet Akif Ersoy’un iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi

İade edilen Mehmet Akif Ersoy iddianamesi yeniden düzenlendi. İddianamenin detaylarına ise SABAH ulaştı. Kirli çark tek tek anlatıldı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 01.07.2026 20:54 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 21:07
Mehmet Akif Ersoy’un iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 10 Aralık günü tutuklanmıştı. Ardından soruşturma dosyasına parça parça eklenen şüpheliler sayesinde kirli çark gün yüzüne çıkmıştı.

Mehmet Akif Ersoy’un iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi

İADE EDİLEN İDDİANAME YENİDEN DÜZENLENDİ

Yürütülen o soruşturma tamamlanmış ve iddianame düzenlenmişti. İddianameyi değerlendiren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi bazı eksik hususlar olduğunu belirterek iddianameyi iade etmişti. Yeniden düzenlenen iddianame mahkemeye sunulacak.

Mehmet Akif Ersoy’un iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi

İDDİANAMENİN DETAYLARI

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy, Taner Çağlı, Mustafa Namaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik sanık sıfatıyla yer aldı. Tam isim ise mağdur sıfatıyla yer aldı. 2 Kasım 2025'te Jandarma İl Komutanlığı'na gelen ihbarda, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı'nın uyuşturucu madde kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatıp birliktelik yaşadığı ve akabinde soruşturmanın başlatıldığı yer aldı. Soruşturmada yer alan eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yürüttüğü ve diğer şüphelilerin de üye oldukları vurgulandı.

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Mehmet Akif Ersoy’un iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi

NÜFUZUNDAN FAYDALANMA ÇABASI

Hazırlanan iddianamede yer alan detaylar dikkat çekti. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, kadın mağdurlara kokain temin ederek onları istismar ağına sürüklediği belirtildi. Örgüt üyelerinin Ersoy'un nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunu düşünerek çevrelerindeki kadınları sistemli şekilde örgüt lideri Ersoy ile tanıştırdığı, duygusal yakınlık kurduğu ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdiği ifade edildi.

Mehmet Akif Ersoy’un iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi

CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİ KOKAİN TUZAĞI

Bazı şüphelilerin televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiğini, böylece örgütün nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını değerlendirdi. İddianamede dikkat çeken bir başka detay ise uyuşturucu oldu. Mehmet Akif Ersoy liderliğinde hareket ederek mağdurlara kokain temin ettiği, uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar alma süreçlerinin zayıflatıldığı ve ardından çoklu cinsel birlikteliklerin yaşandığı öne sürüldü.

Mehmet Akif Ersoy’un iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi

MAĞDURLARDA PSİKOLOJİK TRAVMA YARATTI

Uyuşturucu maddelerin örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği, bazı şüphelilerin de mağdurları bu ortamlara götürerek cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı belirtildi. Dosyada yer alan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını anlattı.

Mehmet Akif Ersoy’un iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi

266 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE…

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mehmet Akif Ersoy’un iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi

Düzenlenen iddianamede ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Veyis Ateş, Ali Yaşar Koz, Umut Evirgen, Emrullah Erdinç, Steven Sadettin Saran, Hasan Dereci, Şakir Tekin, Yusuf Timur Savcı, Burcu Akyüz ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma yer sağlama" suçlarından tefrik kararı verilerek, haklarında ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi de yer aldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MEHMET AKİF ERSOY