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ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: CITAS ne zaman, kaç lot verir, kaç TL?

SPK onayının ardından Çitlekçi halka arz için talep toplama takvimi açıklandı. Sabit fiyatla gerçekleştirilecek süreçte yatırımcılara sunulacak pay miktarı ve dağıtım yöntemi belli olurken Çitlekçi halka arz başvurularının yapılabileceği kurumlar da netleşti. Peki, CITAS ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, talep toplama sürecine ilişkin ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.08.2026 07:57 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:11
ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: CITAS ne zaman, kaç lot verir, kaç TL?

Kuruyemiş ve gıda perakendeciliği alanında faaliyet gösteren şirket için Çitlekçi halka arz süreci başlayacak. Çitlekçi halka arz kapsamında yatırımcı talepleri belirlenen takvim doğrultusunda alınacak ve dağıtım başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak.

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: CITAS ne zaman, kaç lot verir, kaç TL?

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ için talep toplama işlemleri 10, 11 ve 12 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar üç gün boyunca saat 09.00 ile 17.00 arasında banka ve aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek.

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: CITAS ne zaman, kaç lot verir, kaç TL?

CITAS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

CITAS paylarının halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlendi. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplam 36 milyon 500 bin lot pay satışa sunulacak. Bu payların 30 milyon lotu sermaye artırımı, 6 milyon 500 bin lotu ise ortak satışı yoluyla arz edilecek.

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ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: CITAS ne zaman, kaç lot verir, kaç TL?

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Çitlekçi halka arzında yatırımcı başına düşecek lot miktarı henüz belli olmadı. Kesin dağıtım, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından geçerli başvuru sayısına göre netleşecek. Halka arz sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte yatırımcılara dağıtılan pay miktarı da açıklanacak.

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: CITAS ne zaman, kaç lot verir, kaç TL?

CITAS HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

CITAS halka arzına Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyumda bulunan banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecek.

Talep kabul edecek bankalar şöyle:

  • Aktif Bank
  • Albaraka Türk
  • DenizBank
  • Halkbank
  • ING Bank
  • İş Bankası özel bankacılık şubeleri
  • Misyon Yatırım Bankası
  • Odeabank
  • QNB
  • Şekerbank
  • TEB
  • T.O.M. Katılım Bankası
  • Türkiye Finans
  • VakıfBank
  • Yapı Kredi
  • Ziraat Bankası
  • Ziraat Dinamik Banka
ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: CITAS ne zaman, kaç lot verir, kaç TL?