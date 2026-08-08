ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: CITAS ne zaman, kaç lot verir, kaç TL?
SPK onayının ardından Çitlekçi halka arz için talep toplama takvimi açıklandı. Sabit fiyatla gerçekleştirilecek süreçte yatırımcılara sunulacak pay miktarı ve dağıtım yöntemi belli olurken Çitlekçi halka arz başvurularının yapılabileceği kurumlar da netleşti. Peki, CITAS ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, talep toplama sürecine ilişkin ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 08.08.2026 07:57
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:11