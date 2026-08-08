ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: CITAS ne zaman, kaç lot verir, kaç TL?

CITAS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

CITAS paylarının halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlendi. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplam 36 milyon 500 bin lot pay satışa sunulacak. Bu payların 30 milyon lotu sermaye artırımı, 6 milyon 500 bin lotu ise ortak satışı yoluyla arz edilecek.