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Çocuğunuzun davranışlarını hafife almayın! Esra Ezmeci uyardı: Belirgin değişiklikler önemli bir mesaj taşıyabilir
Çocuğunuzun davranışlarını hafife almayın! Esra Ezmeci uyardı: Belirgin değişiklikler önemli bir mesaj taşıyabilir
Kültürümüzde bir deyim vardır: Can kulağıyla dinlemek... Sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz birileri konuşurken böyle dinleriz. Peki en değerli varlıklarımız evlatlarımızı can kulağıyla dinliyor muyuz? Hafta içinde bir okulda yaşanan silahlı saldırı, çocuklarda şiddetin bir anda ortaya çıkmadığını bir kez daha gösterdi. Öfkenin ardındaki zorbalığı, yalnızlığı ve dışlanmayı vaktinde görmek, hayati önem taşıyor. Çünkü çocuğu şiddetten uzaklaştıran ilk adım, onu gerçekten dinlemekten geçiyor.
Giriş Tarihi: 26.09.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 09:53