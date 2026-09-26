Çocuğunuzun davranışlarını hafife almayın! Esra Ezmeci uyardı: Belirgin değişiklikler önemli bir mesaj taşıyabilir

Öncelikle önemli bir ayrım yapmak gerekir: Her öfkeli, içine kapanık ya da kavga eden çocuk tehlikeli değildir. Bir çocuğu birkaç davranışına bakarak "tehlikeli" ilan etmek hem bilimsel olarak yanlıştır hem de zararlıdır. Ancak sürekli kavga etme, zarar verme tehditleri, silahlara yoğun ilgi, intikam düşünceleri, ağır zorbalık yaşama veya uygulama gibi işaretler "nasıl olsa geçer" denilerek kenara bırakılmamalıdır. Amaç damgalamak değil, çocuğu ve çevresindeki diğer çocukları koruyacak desteği zamanında sağlamaktır.

