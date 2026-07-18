ÇOCUK GELİŞİM TABAN PUANLARI 2026 | Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması

2026 YKS tercih sürecine hazırlanan üniversite adayları, bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya devam ediyor. Sağlık ve eğitim alanında tercih edilen programlar arasında yer alan Çocuk Gelişimi bölümü de adayların en çok merak ettiği bölümlerden biri oluyor. Tercih döneminde adaylar, üniversitelerin geçmiş yıllara ait taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Başarı
Sırası
|Taban
Puan
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
9
8
9
|9
10
9
9
|197.242
201.788
208.591
222.762
|328,92293
327,55403
337,22334
336,61248
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|27
24
23
28
|27
24
23
28
|705.949
738.481
433.550
462.040
|259,03606
257,57421
297,06362
292,47866
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|24
31
31
23
|24
31
31
23
|1.190.219
1.597.610
925.462
789.555
|216,94317
191,48708
246,74690
257,40080
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
50
70
|31
41
54
72
|103.939
119.409
131.357
155.628
|358,06892
352,54284
359,82345
356,91198
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
55
|31
31
64
57
|127.090
133.110
157.335
178.915
|349,38662
347,52102
351,20596
349,16634
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
9
|9
10
9
9
|145.941
151.854
166.235
183.195
|343,1431
341,28670
348,52196
347,85595
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|32
42
64
62
|150.098
161.547
178.730
199.750
|341,84004
338,28964
344,93828
342,93653
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
7
8
—
|6
9
10
—
|157.758
222.115
252.102
—
|339,5549
322,87705
327,40340
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|5
5
5
4
|158.247
174.084
170.851
188.400
|339,41418
334,68228
347,18394
346,27178
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
4
|5
5
4
4
|159.400
162.817
195.621
236.281
|339,08601
337,91410
340,46778
333,20532
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(Ankara) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|42
42
74
72
|190.502
187.088
212.004
226.700
|330,61865
331,22828
336,37520
335,59326
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|32
42
42
41
|191.243
185.938
210.172
249.194
|330,42184
331,54408
336,83502
330,11722
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|32
42
74
72
|191.692
178.842
207.688
219.002
|330,30874
333,41277
337,44181
337,62486
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
9
8
9
|9
10
9
9
|197.242
201.788
208.591
222.762
|328,92293
327,55403
337,22334
336,61248
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
70
70
|32
54
74
72
|202.824
198.262
217.931
228.947
|327,58375
328,39830
334,93908
335,04144
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
6
|6
6
5
6
|208.747
209.505
265.137
239.709
|326,1751
325,72972
324,75378
332,40705
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
54
52
|209.478
208.377
223.431
237.686
|326,01135
325,99326
333,67688
332,87178
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|54
54
74
72
|213.884
211.200
239.421
239.663
|324,98214
325,34616
330,08500
332,41713
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
9
|9
9
9
9
|224.111
190.041
195.360
218.554
|322,63053
330,45269
340,53475
337,74633
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
6
6
|5
5
7
6
|225.640
236.924
247.770
271.769
|322,31109
319,64263
328,30638
324,98929
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
7
7
6
|6
8
8
6
|226.438
220.814
240.656
249.797
|322,12741
323,16093
329,82128
329,97205
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|11
11
11
12
|229.180
231.013
252.356
239.555
|321,53639
320,90700
327,35404
332,43908
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
3
3
|5
5
4
3
|230.828
231.283
240.539
249.539
|321,17668
320,85305
329,84409
330,03309
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|6
6
5
4
|231.075
222.094
236.406
307.480
|321,11796
322,88136
330,74002
317,60026
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
11
12
12
|12
12
13
12
|232.973
226.640
259.367
253.720
|320,69716
321,87542
325,90828
329,03574
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
7
10
|5
5
8
10
|234.676
241.292
280.876
296.399
|320,31573
318,74819
321,62112
319,81895
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
54
52
|239.809
213.516
244.224
255.080
|319,21938
324,80283
329,05884
328,71637
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
40
70
70
|27
42
74
72
|239.877
…
233.378
245.658
|319,20386
324,49207
331,40926
330,95596
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
7
6
6
|7
8
8
6
|242.677
254.629
293.273
265.236
|318,63393
316,07010
319,24957
326,41573
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|32
54
64
62
|242.868
230.158
249.891
262.468
|318,59486
321,08979
327,87388
327,01015
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
4
|6
6
6
4
|244.152
262.563
299.641
288.939
|318,33035
314,56607
318,05224
321,31115
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
80
80
|46
67
104
82
|252.746
239.778
258.920
254.536
|316,58736
319,06669
326,00265
328,84154
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|256.564
244.356
—
—
|315,81266
318,12945
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
10
9
|9
10
11
9
|257.119
256.371
295.428
285.075
|315,70381
315,73118
318,83876
322,12506
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
70
70
|32
54
74
72
|265.987
259.551
287.810
297.968
|313,99863
315,13197
320,28685
319,49501
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|265.995
261.984
—
—
|313,9973
314,67856
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
70
70
|37
42
74
72
|267.464
240.186
267.465
273.740
|313,71965
318,98102
324,27700
324,55858
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|267.785
259.973
—
—
|313,65896
315,05401
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
3
5
8
|7
4
5
8
|268.010
268.665
296.021
286.445
|313,61493
313,41065
318,71687
321,82568
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|9
9
10
8
|275.700
270.271
270.915
260.148
|312,17378
313,11894
323,58821
327,54473
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|22
22
—
—
|277.067
285.419
—
—
|311,91636
310,41267
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
6
7
7
|5
7
8
7
|277.218
296.988
313.150
318.212
|311,88889
308,43602
315,60951
315,51408
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
65
65
|37
42
69
67
|293.796
257.440
280.385
280.832
|308,89009
315,53126
321,72146
323,00740
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
60
60
|37
42
64
62
|301.022
292.893
322.483
322.978
|307,62138
309,12976
314,02344
314,61314
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|35
40
40
—
|303.238
279.960
301.462
—
|307,25565
311,36104
317,71509
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|32
54
54
52
|329.164
299.463
309.655
312.588
|302,93794
308,02633
316,22985
316,57957
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|37
54
54
52
|338.906
305.380
318.638
324.642
|301,41504
307,02786
314,67828
314,31699
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|42
64
64
62
|339.212
294.884
302.023
308.431
|301,36978
308,79613
317,61654
317,41628
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
45
70
70
|42
49
74
72
|341.488
297.760
308.821
310.621
|301,02789
308,31458
316,38632
316,98053
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
80
80
|42
54
84
82
|364.583
319.151
310.478
313.060
|297,57293
304,75185
316,08700
316,48946
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
80
80
|37
42
84
82
|373.887
307.617
334.968
330.131
|296,20938
306,65513
311,89139
313,27173
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|37
42
54
52
|406.068
315.696
343.658
335.188
|291,71998
305,32202
310,41874
312,34420
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GÜZELYURT) (KKTC )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
5
|6
6
6
5
|467.871
569.631
633.446
784.569
|283,85858
273,20858
273,38797
257,84014
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
6
9
10
|9
6
9
10
|629.065
803.053
591.648
792.452
|266,35635
252,26985
277,84789
257,15329
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|27
24
23
28
|27
24
23
28
|705.949
738.481
433.550
462.040
|259,03606
257,57421
297,06362
292,47866
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
25
21
21
|10
25
21
21
|706.374
1.537.674
806.512
773.660
|258,99734
197,59935
256,82782
258,81313
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
32
28
—
|34
32
28
—
|922.172
852.371
980.874
—
|240,13805
248,37676
242,32433
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
51
51
51
|51
51
45
51
|1.068.065
1.216.633
Dolmadı
667.955
|227,79915
222,11306
Dolmadı
268,71641
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|24
31
31
23
|24
31
31
23
|1.190.219
1.597.610
925.462
789.555
|216,94317
191,48708
246,74690
257,40080
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|25
25
25
25
|1.235.950
801.517
892.537
609.730
|212,62813
252,39057
249,43723
274,74307
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
2
—
|2
3
2
—
|1.352.452
1.483.947
1.667.324
—
|200,20965
202,30791
192,50778
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|23
22
40
30
|23
22
29
30
|1.457.451
1.423.242
Dolmadı
872.000
|183,62228
207,14604
Dolmadı
250,45872
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|31
29
31
25
|31
29
31
25
|1.461.020
1.376.157
981.590
872.452
|182,71083
210,70513
242,27096
250,41974
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
—
—
—
|12
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|72
72
76
68
|33
72
76
68
|Dolmadı
1.177.634
1.052.178
749.388
|Dolmadı
224,86217
236,83330
260,98737
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
43
34
|20
30
43
34
|Dolmadı
1.528.341
1.638.871
995.147
|Dolmadı
198,45188
194,78489
240,82994
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
21
|6
25
30
21
|Dolmadı
1.622.311
1.658.658
869.360
|Dolmadı
188,49255
193,21061
250,67044
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|37
38
42
38
|28
34
42
38
|Dolmadı
Dolmadı
1.336.542
1.108.553
|Dolmadı
Dolmadı
216,47023
232,56263
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|23
17
34
22
|2
8
17
22
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.129.022
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
231,12052
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
53
62
54
|18
53
50
54
|Dolmadı
1.590.529
Dolmadı
827.452
|Dolmadı
192,26607
Dolmadı
254,14057
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|41
41
40
34
|29
41
40
34
|Dolmadı
1.337.027
1.331.961
860.673
|Dolmadı
213,56082
216,78858
251,37228
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
—
—
—
|29
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
26
17
|12
25
26
17
|Dolmadı
1.339.222
1.289.893
960.693
|Dolmadı
213,40823
219,72560
243,43664
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|32
34
34
34
|30
34
34
34
|Dolmadı
1.670.657
1.358.915
967.080
|Dolmadı
180,44649
214,92430
242,95257
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|49
51
51
42
|35
39
51
42
|Dolmadı
Dolmadı
981.379
1.116.178
|Dolmadı
Dolmadı
242,28614
232,02446
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GÜZELYURT) (KKTC )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
34
34
25
|10
16
34
17
|Dolmadı
Dolmadı
1.484.703
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
206,14630
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|26
29
26
15
|5
22
26
15
|Dolmadı
Dolmadı
1.215.668
1.193.307
|Dolmadı
Dolmadı
224,93893
226,60374
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
5
—
—
|2
5
—
—
|Dolmadı
1.488.169
—
—
|Dolmadı
201,94724
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|58
59
68
68
|57
59
68
68
|Dolmadı
1.311.349
858.829
742.186
|Dolmadı
215,41794
252,26872
261,63101
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
4
2
—
|—
3
2
—
|Dolmadı
Dolmadı
1.094.962
—
|Dolmadı
Dolmadı
233,64282
—