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ÇOCUK GELİŞİM TABAN PUANLARI 2026 | Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması

2026 YKS tercih sürecine hazırlanan üniversite adayları, bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya devam ediyor. Sağlık ve eğitim alanında tercih edilen programlar arasında yer alan Çocuk Gelişimi bölümü de adayların en çok merak ettiği bölümlerden biri oluyor. Tercih döneminde adaylar, üniversitelerin geçmiş yıllara ait taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 14:05
ÇOCUK GELİŞİM TABAN PUANLARI 2026 | Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması

Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları, 2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. Devlet ve vakıf üniversitelerine ait güncel tercih verileri, adayların tercih listesini oluştururken yol gösterici olmaya devam ediyor.

ÇOCUK GELİŞİM TABAN PUANLARI 2026 | Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması

ÇOCUK GELİŞİM TABAN PUANLARI 2026

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

ÇOCUK GELİŞİM TABAN PUANLARI 2026 | Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

İşte, Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması;

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ÇOCUK GELİŞİM TABAN PUANLARI 2026 | Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı
Sırası		 Taban
Puan
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
9
8
9		 9
10
9
9		 197.242
201.788
208.591
222.762		 328,92293
327,55403
337,22334
336,61248
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 27
24
23
28		 27
24
23
28		 705.949
738.481
433.550
462.040		 259,03606
257,57421
297,06362
292,47866
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 24
31
31
23		 24
31
31
23		 1.190.219
1.597.610
925.462
789.555		 216,94317
191,48708
246,74690
257,40080
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
50
70		 31
41
54
72		 103.939
119.409
131.357
155.628		 358,06892
352,54284
359,82345
356,91198
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
55		 31
31
64
57		 127.090
133.110
157.335
178.915		 349,38662
347,52102
351,20596
349,16634
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
9		 9
10
9
9		 145.941
151.854
166.235
183.195		 343,1431
341,28670
348,52196
347,85595
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 32
42
64
62		 150.098
161.547
178.730
199.750		 341,84004
338,28964
344,93828
342,93653
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
7
8
 6
9
10
 157.758
222.115
252.102
 339,5549
322,87705
327,40340
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 5
5
5
4		 158.247
174.084
170.851
188.400		 339,41418
334,68228
347,18394
346,27178
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
4		 5
5
4
4		 159.400
162.817
195.621
236.281		 339,08601
337,91410
340,46778
333,20532
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(Ankara) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 42
42
74
72		 190.502
187.088
212.004
226.700		 330,61865
331,22828
336,37520
335,59326
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 32
42
42
41		 191.243
185.938
210.172
249.194		 330,42184
331,54408
336,83502
330,11722
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 32
42
74
72		 191.692
178.842
207.688
219.002		 330,30874
333,41277
337,44181
337,62486
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
9
8
9		 9
10
9
9		 197.242
201.788
208.591
222.762		 328,92293
327,55403
337,22334
336,61248
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
70
70		 32
54
74
72		 202.824
198.262
217.931
228.947		 327,58375
328,39830
334,93908
335,04144
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
6		 6
6
5
6		 208.747
209.505
265.137
239.709		 326,1751
325,72972
324,75378
332,40705
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
54
52		 209.478
208.377
223.431
237.686		 326,01135
325,99326
333,67688
332,87178
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 54
54
74
72		 213.884
211.200
239.421
239.663		 324,98214
325,34616
330,08500
332,41713
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
9		 9
9
9
9		 224.111
190.041
195.360
218.554		 322,63053
330,45269
340,53475
337,74633
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
6
6		 5
5
7
6		 225.640
236.924
247.770
271.769		 322,31109
319,64263
328,30638
324,98929
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
7
7
6		 6
8
8
6		 226.438
220.814
240.656
249.797		 322,12741
323,16093
329,82128
329,97205
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 11
11
11
12		 229.180
231.013
252.356
239.555		 321,53639
320,90700
327,35404
332,43908
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
3
3		 5
5
4
3		 230.828
231.283
240.539
249.539		 321,17668
320,85305
329,84409
330,03309
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 6
6
5
4		 231.075
222.094
236.406
307.480		 321,11796
322,88136
330,74002
317,60026
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
11
12
12		 12
12
13
12		 232.973
226.640
259.367
253.720		 320,69716
321,87542
325,90828
329,03574
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
7
10		 5
5
8
10		 234.676
241.292
280.876
296.399		 320,31573
318,74819
321,62112
319,81895
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
54
52		 239.809
213.516
244.224
255.080		 319,21938
324,80283
329,05884
328,71637
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
40
70
70		 27
42
74
72		 239.877

233.378
245.658		 319,20386
324,49207
331,40926
330,95596
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
7
6
6		 7
8
8
6		 242.677
254.629
293.273
265.236		 318,63393
316,07010
319,24957
326,41573
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 32
54
64
62		 242.868
230.158
249.891
262.468		 318,59486
321,08979
327,87388
327,01015
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
4		 6
6
6
4		 244.152
262.563
299.641
288.939		 318,33035
314,56607
318,05224
321,31115
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
80
80		 46
67
104
82		 252.746
239.778
258.920
254.536		 316,58736
319,06669
326,00265
328,84154
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 256.564
244.356

 315,81266
318,12945
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
10
9		 9
10
11
9		 257.119
256.371
295.428
285.075		 315,70381
315,73118
318,83876
322,12506
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
70
70		 32
54
74
72		 265.987
259.551
287.810
297.968		 313,99863
315,13197
320,28685
319,49501
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 265.995
261.984

 313,9973
314,67856
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
70
70		 37
42
74
72		 267.464
240.186
267.465
273.740		 313,71965
318,98102
324,27700
324,55858
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 267.785
259.973

 313,65896
315,05401
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
3
5
8		 7
4
5
8		 268.010
268.665
296.021
286.445		 313,61493
313,41065
318,71687
321,82568
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 9
9
10
8		 275.700
270.271
270.915
260.148		 312,17378
313,11894
323,58821
327,54473
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20

 22
22

 277.067
285.419

 311,91636
310,41267
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
6
7
7		 5
7
8
7		 277.218
296.988
313.150
318.212		 311,88889
308,43602
315,60951
315,51408
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
65
65		 37
42
69
67		 293.796
257.440
280.385
280.832		 308,89009
315,53126
321,72146
323,00740
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
60
60		 37
42
64
62		 301.022
292.893
322.483
322.978		 307,62138
309,12976
314,02344
314,61314
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 35
40
40
 303.238
279.960
301.462
 307,25565
311,36104
317,71509
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 32
54
54
52		 329.164
299.463
309.655
312.588		 302,93794
308,02633
316,22985
316,57957
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 37
54
54
52		 338.906
305.380
318.638
324.642		 301,41504
307,02786
314,67828
314,31699
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 42
64
64
62		 339.212
294.884
302.023
308.431		 301,36978
308,79613
317,61654
317,41628
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
45
70
70		 42
49
74
72		 341.488
297.760
308.821
310.621		 301,02789
308,31458
316,38632
316,98053
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
80
80		 42
54
84
82		 364.583
319.151
310.478
313.060		 297,57293
304,75185
316,08700
316,48946
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
80
80		 37
42
84
82		 373.887
307.617
334.968
330.131		 296,20938
306,65513
311,89139
313,27173
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 37
42
54
52		 406.068
315.696
343.658
335.188		 291,71998
305,32202
310,41874
312,34420
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GÜZELYURT) (KKTC )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
5		 6
6
6
5		 467.871
569.631
633.446
784.569		 283,85858
273,20858
273,38797
257,84014
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9
6
9
10		 9
6
9
10		 629.065
803.053
591.648
792.452		 266,35635
252,26985
277,84789
257,15329
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 27
24
23
28		 27
24
23
28		 705.949
738.481
433.550
462.040		 259,03606
257,57421
297,06362
292,47866
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
25
21
21		 10
25
21
21		 706.374
1.537.674
806.512
773.660		 258,99734
197,59935
256,82782
258,81313
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34
32
28
 34
32
28
 922.172
852.371
980.874
 240,13805
248,37676
242,32433
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51
51
51
51		 51
51
45
51		 1.068.065
1.216.633
Dolmadı
667.955		 227,79915
222,11306
Dolmadı
268,71641
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 24
31
31
23		 24
31
31
23		 1.190.219
1.597.610
925.462
789.555		 216,94317
191,48708
246,74690
257,40080
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 25
25
25
25		 1.235.950
801.517
892.537
609.730		 212,62813
252,39057
249,43723
274,74307
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
2
 2
3
2
 1.352.452
1.483.947
1.667.324
 200,20965
202,30791
192,50778
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 23
22
40
30		 23
22
29
30		 1.457.451
1.423.242
Dolmadı
872.000		 183,62228
207,14604
Dolmadı
250,45872
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 31
29
31
25		 31
29
31
25		 1.461.020
1.376.157
981.590
872.452		 182,71083
210,70513
242,27096
250,41974
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15


 12


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 72
72
76
68		 33
72
76
68		 Dolmadı
1.177.634
1.052.178
749.388		 Dolmadı
224,86217
236,83330
260,98737
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
43
34		 20
30
43
34		 Dolmadı
1.528.341
1.638.871
995.147		 Dolmadı
198,45188
194,78489
240,82994
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
21		 6
25
30
21		 Dolmadı
1.622.311
1.658.658
869.360		 Dolmadı
188,49255
193,21061
250,67044
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 37
38
42
38		 28
34
42
38		 Dolmadı
Dolmadı
1.336.542
1.108.553		 Dolmadı
Dolmadı
216,47023
232,56263
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 23
17
34
22		 2
8
17
22		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.129.022		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
231,12052
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51
53
62
54		 18
53
50
54		 Dolmadı
1.590.529
Dolmadı
827.452		 Dolmadı
192,26607
Dolmadı
254,14057
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 41
41
40
34		 29
41
40
34		 Dolmadı
1.337.027
1.331.961
860.673		 Dolmadı
213,56082
216,78858
251,37228
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51


 29


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
26
17		 12
25
26
17		 Dolmadı
1.339.222
1.289.893
960.693		 Dolmadı
213,40823
219,72560
243,43664
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 32
34
34
34		 30
34
34
34		 Dolmadı
1.670.657
1.358.915
967.080		 Dolmadı
180,44649
214,92430
242,95257
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 49
51
51
42		 35
39
51
42		 Dolmadı
Dolmadı
981.379
1.116.178		 Dolmadı
Dolmadı
242,28614
232,02446
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GÜZELYURT) (KKTC )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34
34
34
25		 10
16
34
17		 Dolmadı
Dolmadı
1.484.703
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
206,14630
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 26
29
26
15		 5
22
26
15		 Dolmadı
Dolmadı
1.215.668
1.193.307		 Dolmadı
Dolmadı
224,93893
226,60374
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
5

 2
5

 Dolmadı
1.488.169

 Dolmadı
201,94724
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 58
59
68
68		 57
59
68
68		 Dolmadı
1.311.349
858.829
742.186		 Dolmadı
215,41794
252,26872
261,63101
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
4
2
3
2
 Dolmadı
Dolmadı
1.094.962
 Dolmadı
Dolmadı
233,64282
ÇOCUK GELİŞİM TABAN PUANLARI 2026 | Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması
ÇOCUK GELİŞİM TABAN PUANLARI 2026 | Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör