Çocuk suçlulara dünyada taviz yok! Sunulan teklif ne getiriyor?

CEZAİ SORUMLULUK 10 YAŞINDA BAŞLIYOR

İngiltere, Avrupa'da cezai sorumluluk yaşının en düşük olduğu ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. İngiltere ve Galler'de çocuklar 10 yaşından itibaren ceza hukuku kapsamında sorumlu tutulabiliyor. Bu yaştan itibaren işlenen suçlarda çocuklar hakkında adli süreç başlatılabiliyor. Cinayet gibi en ağır suçlarda ise süreç farklı işliyor. Ağır suçlarla suçlanan çocuklar, davanın niteliğine göre ağır ceza mahkemelerinde yargılanabiliyor. 18 yaş altı cinayetlerder müebbet cezası veriliyor. Suçlunun rehabilitasyon durumuna göre cezaevi döngüsü ömür boyu sürebiliyor. Tahliye işlemi suçlunun ıslah olup olmamasına göre değişiyor. Toplum huzuru önceleniyor.

2 BİN 225 ÇOCUK ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILDI

ABD'de çocuk adalet sistemi eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle cezai sorumluluk yaşı ve yargılama usulleri tek tip değil. Buna rağmen birçok eyalette cinayet, silahlı saldırı, tekrarlayan ağır şiddet suçları ve bazı organize suçlarda çocuk failin yetişkin mahkemesine sevk edilmesine imkan tanıyan hükümler bulunuyor. ABD'de birçok eyalette çocukların cezai sorumluluk kapsamına alınabildiği yaş sınırı 10 ila 12 arasında değişiyor. Bazı eyaletlerde ise farklı düzenlemeler bulunuyor. Özellikle okul saldırıları ve silahlı şiddet olaylarının ardından ağır suç işleyen çocuklara ilişkin mevcut uygulamalar zaman zaman yeniden tartışma konusu oluyor. Uluslarası Af Örgütü (UAÖ) ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) önceki yıllarda yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hapishanelerinde 18 yaş öncesinde işledikleri suçlardan ötürü 2 bin 225 çocuğun, aftan yararlanmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış durumda olduğunu ifade etmişti.