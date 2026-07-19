Çocuk suçlulara dünyada taviz yok! Sunulan teklif ne getiriyor?
Türkiye'de ağır suç işleyen çocuklara yönelik yeni düzenleme TBMM gündemine gelirken, dünyanın farklı ülkelerindeki uygulamalar tartışılıyor. ABD'den İngiltere'ye, Hollanda'dan İsviçre'ye kadar birçok ülkede cinayet ve benzeri ağır suçlarda çocuk failler için uzun süreli hapis ve hatta ömür boyu infaza uzanan yaptırımlar uygulanabiliyor. Yaş sınırları değişse de ağır suçlarda adalet sistemi ağır ceza vermekten çekinmiyor
Giriş Tarihi: 19.07.2026 08:34
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 08:36