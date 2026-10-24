Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor 

SOFRADA EKRAN VAR



Araştırmanın dikkat çekici bir başka bulgusu da yemek masasındaki dijital alışkanlıklar oldu. Görüşülen anne babalar ve çocukların tamamı, sofrada telefonla ilgilenmenin uygun olmadığını belirtti. Ancak aynı hassasiyet televizyon için gösterilmiyor. Bazı evlerde aile üyelerinin gün içinde bir araya gelebildiği tek zaman olan akşam yemeğinde bile televizyon açık kalıyor. Bu durum, ailece geçirilen sınırlı zamanın da ekranların gölgesinde kaldığını gösteriyor.



