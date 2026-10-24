Trend
Galeri
Trend Yaşam
Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor
Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor
Çocukların ekran bağımlılığından yakınan anne babalar, kendi dijital alışkanlıklarının farkında değil. Enstitü Sosyal'in 16 aile üzerinde gerçekleştirdiği araştırma, dijital dünyada rollerin değişmeye başladığını ortaya koydu. Çocuklarına telefon kullanımını sınırlayan ebeveynler, kendileri sosyal medyada uzun zaman geçirirken çocuklar da anne babalarının kendileriyle yeterince ilgilenmemesinden şikâyet ediyor. Araştırmaya göre dijitalleşme yalnızca çocukları değil, aile içindeki ilişkileri ve ebeveynlik rollerini de dönüştürüyor.
Giriş Tarihi: 24.10.2026 07:44
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:45