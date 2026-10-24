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Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor 

Çocukların ekran bağımlılığından yakınan anne babalar, kendi dijital alışkanlıklarının farkında değil. Enstitü Sosyal'in 16 aile üzerinde gerçekleştirdiği araştırma, dijital dünyada rollerin değişmeye başladığını ortaya koydu. Çocuklarına telefon kullanımını sınırlayan ebeveynler, kendileri sosyal medyada uzun zaman geçirirken çocuklar da anne babalarının kendileriyle yeterince ilgilenmemesinden şikâyet ediyor. Araştırmaya göre dijitalleşme yalnızca çocukları değil, aile içindeki ilişkileri ve ebeveynlik rollerini de dönüştürüyor.

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CEYDA KARAASLAN
Giriş Tarihi: 24.10.2026 07:44 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:45
Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor

Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan "Dijital Çağda Ailenin Dönüşümü: Yeni Nesil Bağlar ve Dinamikler" başlıklı araştırma, ekran bağımlılığı tartışmasına farklı bir boyut kazandırdı. İstanbul'un 11 ilçesinde, 16 aileden anne, baba ve 13-25 yaş grubundaki çocuklar olmak üzere toplam 48 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapıldı. Araştırmada, çocukların dijital alışkanlıklarını denetlemeye çalışan ebeveynlerin kendi teknoloji kullanımlarını kontrol etmekte zorlandıkları belirlendi.

Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor

ÇOCUĞA YASAK, KENDİNE SERBEST

Araştırmanın en çarpıcı tespitlerinden biri, ebeveynlerin dijitalleşmeyi ağırlıklı olarak çocuklarına ait bir sorun olarak görmesi oldu. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden yoğun paylaşım yapan anne babalar, kendi ekran sürelerini göz ardı ederken çocuklarının telefon kullanımını sınırlandırmaya çalışıyor.

Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor

Üstelik ebeveynler, çocuklarının dijital dünyada karşılaştığı içerikleri yeterince tanımıyor. Denetim çoğunlukla ekran başında geçirilen süreyle sınırlı kalıyor. Bu çelişki, çocukların anne babalarına bakışını da değiştiriyor. Çocuklar, ebeveynlerinin kendilerine yeterince ilgi göstermediğinden ve anne babalık sorumluluklarını yerine getirmediğinden yakınıyor.

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Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor

AYNI ODADA ÜÇ AYRI DÜNYA

Araştırmaya göre aile üyelerinin aynı evde bulunması, birlikte kaliteli zaman geçirdikleri anlamına gelmiyor. Anne baba televizyon izlerken çocuklar telefonlarına veya tabletlerine yöneliyor. Hatta aynı odada oturan aile bireyleri, farklı ekranlardan farklı içerikler tüketiyor. Böylece ortak sohbet konuları azalırken aile içindeki yalnızlaşma artıyor. Görüşülen aileler, televizyon ve dijital platformlarda bütün ailenin birlikte izleyebileceği içeriklerin yetersizliğinden de yakınıyor.

Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor

SOFRADA EKRAN VAR

Araştırmanın dikkat çekici bir başka bulgusu da yemek masasındaki dijital alışkanlıklar oldu. Görüşülen anne babalar ve çocukların tamamı, sofrada telefonla ilgilenmenin uygun olmadığını belirtti. Ancak aynı hassasiyet televizyon için gösterilmiyor. Bazı evlerde aile üyelerinin gün içinde bir araya gelebildiği tek zaman olan akşam yemeğinde bile televizyon açık kalıyor. Bu durum, ailece geçirilen sınırlı zamanın da ekranların gölgesinde kaldığını gösteriyor.

Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor

GÜNE TELEFONLA BAŞLIYORLAR

Dijital alışkanlıklar yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de günlük yaşamını etkiliyor. Araştırmada katılımcıların çoğu sabah uyanır uyanmaz telefonuna baktığını söyledi. Özellikle ebeveynlerin uyumadan önce sosyal medya hesaplarını kontrol ettiği, gündemi takip ederek zihnini boşaltmaya çalıştığı belirlendi. Çocuklarda ise yoğun ekran kullanımına eşlik eden boyun ve sırt ağrıları, baş ağrısı, dikkat sorunları ve sinirlilik gibi şikâyetler öne çıktı.

Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor

18 YAŞ ALTINA SAAT ÖNERİSİ

Araştırmada dijitalleşmenin aile ilişkileri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli öneriler de sıralandı. Bunların başında 18 yaşından küçük kullanıcılar için sosyal medya platformlarında saat 20.00'den sonra bildirimlerin, otomatik oynatma özelliklerinin ve hedefli reklamların devre dışı bırakılması geliyor.

Çocuklar bu kez anne babalarından şikâyetçi! Ekranı bırak diyen anne baba telefondan kopamıyor

Ayrıca ebeveynlere dijital özdenetim eğitimi verilmesi, okullarda internet güvenliği çalışmalarının artırılması ve çocukların yüz yüze sosyalleşebileceği etkinliklerin yaygınlaştırılması öneriliyor. Raporda, dijitalleşmenin yol açtığı sorunların çözümünde yalnızca çocuklara kural koymanın yeterli olmadığına, ebeveynlerin de kendi alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğine işaret ediliyor.

#SOSYAL MEDYA