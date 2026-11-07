Çocukların yeni arkadaşları artık yapay zekâ! Anne babaları bekleyen büyük tehlike
Çocukların hayatına akıllı telefonlar, sosyal medya ve dijital oyunlarla giren teknoloji, artık yapay zekâ arkadaşları ve algoritmalarla bambaşka bir boyuta taşındı. Anne babalar çocuklarının yalnızca nerede olduğunu değil, internette kiminle konuştuğunu, ne izlediğini ve hangi bilgileri paylaştığını da takip etmek zorunda. Dünyada çocuklara yönelik internet yasakları artarken asıl soru şu: Anne-babalar çocuklarının kullandığı teknolojiyi gerçekten tanıyor mu?
Giriş Tarihi: 07.11.2026 10:27