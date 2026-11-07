Çocukların yeni arkadaşları artık yapay zekâ! Anne babaları bekleyen büyük tehlike

Araştırmanın sonucu şöyle: Çocukların yüzde 48'i internette kendini güvende hissediyor. Yüzde 45'i yaş yasaklarının kendilerini daha güvende hissettirmeyeceğini düşünüyor. Yalnızca yüzde 33'ü bu sınırlamaların güvenliklerini artıracağına inanıyor.

Yani, çocukların önemli bir bölümü yasağın tek başına koruma sağlamayacağının farkında. Çünkü sosyal medya onlar için yalnızca eğlence değil; arkadaşlık, iletişim ve kendini ifade etme alanı. Yasakların yanında çocuklarla konuşmak ve dijital okuryazarlık kazandırmak gerekiyor.



