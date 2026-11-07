Çok fazla dertleşmek ilişkiyi yıpratıyor! Esra Ezmeci anlattı: İnce çizgiye dikkat edin

ŞU AN DİNLEMEYE HAZIR DEĞİLİM

Sınırlar, yakınlığın düşmanı değil, en sadık, en gerekli ve en koruyucu unsurudur. İki insan arasında sağlıklı ve karşılıklı kabul edilen sınırlar olduğunda, her iki taraf da nefes alabilir, kendi iç dünyasına dönebilir, dinlenebilir, toparlanabilir. Biri "şu an dinlemeye hazır değilim" ya da "bugün biraz sessizliğe, biraz kendi başıma kalmaya ihtiyacım var" diyebildiğinde, diğeri bunu kişisel bir ret, bir soğukluk, bir uzaklaşma ya da bir sevgi eksikliği olarak görmez.

