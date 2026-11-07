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Çok fazla dertleşmek ilişkiyi yıpratıyor! Esra Ezmeci anlattı: İnce çizgiye dikkat edin
Çok fazla dertleşmek ilişkiyi yıpratıyor! Esra Ezmeci anlattı: İnce çizgiye dikkat edin
Birine her duygunuzu, düşüncenizi ve derdinizi anlatmak, onunla güçlü bir bağ kurduğunuz anlamına gelmiyor. Sürekli dert dinlemek zorunda kalan kişi zamanla duygusal olarak yorulabiliyor. Sağlıklı bir yakınlığın temelinde her şeyi paylaşmak değil, karşılıklı güven, saygı ve kişisel sınırlara özen göstermek yatıyor.
Giriş Tarihi: 07.11.2026 10:54