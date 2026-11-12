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COP31'de çarpıcı veriler açıklandı! Türkiye'de bir ilk olacak erken uyarı sistemi geliyor
COP31'de çarpıcı veriler açıklandı! Türkiye'de bir ilk olacak erken uyarı sistemi geliyor
COP31 Türkiye'de, sağlığın nabzını tuttum. Son yıllarda sıcaklıklar arttı, nem yükseldi. 3,6 milyar insan iklim krizi tehditi altında. Dünyamız iklim ve çevre krizi adı altında çok önemli halk sağlığı krizi ile karşı karşıya. İklim risklerini önceden görerek, KOAH hastalarına zamanında ulaşmak amacıyla Gaziantep'te başlatılan 'İklimden Nefese' projesi ise COP31'de dünya ile paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 08:34