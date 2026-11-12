COP31’de çarpıcı veriler açıklandı! Türkiye’de bir ilk olacak erken uyarı sistemi geliyor

E-NABIZDAN BÜYÜK TAKİP

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer: "Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız dijital uygulamaları çok geniş, çok büyük bir ekosistem. 200'den fazla uygulamamız var. Toplam sağlık datamızın boyutu 123 MB'lık. Dünyada bu boyutta bir sağlık verisi yok Türkiye'de coğrafi konum bilgisini alarak, hastalıkları entegre ettiğimiz sadece KOAH değil veya akciğer hastalığı değil tüm hastalıkları kişilerin adreslerine göre haritada yerleştirip, başvurularına göre değerlendirdiğimiz bir ekran var. Elimizde bu kadar güçlü bir sistem var."