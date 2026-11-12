COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

"İSRAİL'İN ZULMÜNDEN EN ÇOK KADINLAR VE ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede gerçekleştirdiği hitaba ve Gazze'deki drama dikkat çeken Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve beyanı oldukça güçlüydü. Özellikle İsrail'in sistematik bir şekilde yürüttüğü soykırıma çok önemli vurgular yaptı. Biz hep şunu söylüyoruz; savaştan ve iklim değişikliğinden en çok aileler, kadınlar ve çocuklar etkileniyor. İsrail'in yaptığı zulüm de benzer şekildedir." şeklinde konuştu.

Zirve alanının engelli bireyler için tamamen erişilebilir kılındığını belirten Bakan Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, "Burası çok uzun zamandır üzerine çalışılan bir alandı, güçlendirildi ve Antalya için kalıcı bir eser haline dönüştü. Murat Kurum Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum; uzun zamandır bu projeye inandı ve bu hale getirdi." sözleriyle aktardı.