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COP31'de tarihi buluşma! 100'ü aşkın ülkenin lideri Antalya'da: Bakanlardan A Haber'e önemli açıklamalar
COP31'de tarihi buluşma! 100'ü aşkın ülkenin lideri Antalya'da: Bakanlardan A Haber'e önemli açıklamalar
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet liderlerinin katılımıyla devam ediyor. Tarihi zirve kapsamında 1,5 milyon ziyaretçi ve 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber'e zirvenin önemi ve Türkiye'nin ev sahipliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:23
Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 18:38