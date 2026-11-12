Trend Galeri Trend Yaşam COP31'de tarihi buluşma! 100'ü aşkın ülkenin lideri Antalya'da: Bakanlardan A Haber'e önemli açıklamalar

COP31'de tarihi buluşma! 100'ü aşkın ülkenin lideri Antalya'da: Bakanlardan A Haber'e önemli açıklamalar

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet liderlerinin katılımıyla devam ediyor. Tarihi zirve kapsamında 1,5 milyon ziyaretçi ve 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber'e zirvenin önemi ve Türkiye'nin ev sahipliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:23 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 18:38
COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da, devlet başkanları, üst düzey yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla devam ediyor.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

1.5 milyon ziyaretçi ve 2 milyar dolarlık ekonomik hareket öngörülen tarihi zirveye 100'ü aşkın ülkenin lideri katıldı.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

COP31 Zirvesi kapsamında alanda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

BAKAN KACIR: "2053 YILINA KADAR 70 MİLYAR DOLAR YATIRIM"

Türk sanayisinin yüksek teknoloji ve yeşil dönüşüm hedeflerine hızla ilerlediğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sanayide hem yüksek katma değerli ileri teknoloji odaklı dönüşümünü hayata geçirmek yani Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmek hem de sanayinin rekabet gücünü artıracak bir perspektifle dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm hedeflerine erişmek için muazzam bir hızla kazanımlar elde ediyor. Sanayide 2053 net sıfır hedeflerimize erişebilmeye dönük yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandıracak adımlar atıyoruz. Çelik, alüminyum, çimento, seramik, plastik ve gübre gibi yüksek emisyon üreten sektörler bizim için öncelikli. Hazırladığımız yol haritaları bize 2053 yılına kadar öncelikli 4 sektörümüzde 70 milyar doların üzerinde bir yatırım ihtiyacı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN 5 MİLYAR EUROLUK DEV İMZA

Sanayicilere uygun koşullu finansman sağlamak amacıyla dev bir uluslararası platformun kurulduğunu müjdeleyen Bakan Kacır, "Dünya Bankası Grubu ile 1 milyar doların üzerinde bir kaynağı sanayimizin yeşil dönüşümüne kazandırmıştık. Bugün de Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nun hem tanıtım törenini hem protokol imza törenini gerçekleştirdik. EBRD, Dünya Bankası Grubu, İslam Kalkınma Bankası Grubu ve Asya Kalkınma Bankası Grubu ile attığımız imzalar ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 2030 yılına dek 5 milyar euronun üzerinde bir yeşil dönüşüm finansmanını Türk sanayine kazandırmak için çabalarımızı birleştireceğiz" sözleriyle aktardı.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

HİT-30 İLE YERLİ GÜNEŞ HÜCRESİ VE 175 GİGAVATLIK ENERJİ HAMLESİ

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin Türkiye'de üretilmesini öncelediklerini ifade eden Kacır, "Cumhurbaşkanımızın dünyaya tanıttığı HİT-30 programı kapsamındaki teşviklerle yeni nesil güneş hücresi yatırımlarını hayata geçiriyoruz. 5 önemli yatırımla 2,5 milyar doların üzerinde bir yatırım tamamlanmış olacak. Türkiye halihazırda Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi olarak aynı zamanda güneş hücrelerinin de tümüyle yerli üretildiği bir ülke haline gelecek. Rüzgar türbini üretiminde jeneratör, kule ve kanat tarafında yeni yatırımları devreye alıyoruz. Halihazırda 43 gigavat düzeyinde olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2040'a geldiğimizde 175 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda batarya kapasitesini artırmak hem enerji santrallerinde hem de elektrikli mobilitede büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

BAKAN MEMİŞOĞLU: "KAZANÇ VE HIRS UĞRUNA DÜNYAYI VE SAĞLIĞIMIZI FEDA ETMEYELİM"

Antalya'daki dev zirvenin Türkiye'nin küresel vizyonunu yansıttığını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'nin gücünü gösteren bir konferans oldu. Hem organizasyon yeteneği anlamında hem Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten Türkiye'nin iyiliğin tarafı olduğunu, çevrenin, dostluğun, barışın tarafı olduğunu gösteren bir organizasyon. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

"ÇEVRE VE İKLİM DOĞRUDAN SAĞLIKLA İLGİLİ"

İklim krizinin ve çevre tahribatının doğrudan sağlığı tehdit ettiğine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Esasında sonuçta çevre ve iklim sağlıkla ilgili bir şey. Sağlık için, insanlar rahat etsinler ve sağlıklı yaşasınlar diye çevreye ve iklime hepimizin dikkat etmesi lazım. Su değerli, çevremiz ve ağaçlar hepsi insanoğlunun sağlıklı yaşaması için; bu yüzden insanlık çevresine ve iklimine dikkat edecek" sözleriyle aktardı.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

"BURADAN ÇOK ÖNEMLİ SONUÇLAR ÇIKACAK"

Zirvenin küresel çapta büyük bir buluşma olduğunu ve Türkiye'nin ev sahipliğini vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "COP31 Zirvesi, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış ve 100'e yakın dünya liderinin katıldığı en büyük organizasyon. Bu yıl biliyorsunuz Türkiye'de zirveler yılı oldu. Antalya Diplomasi Forumu, Dünya Parlamenterler Birliği, NATO Liderler Zirvesi'nden başladık; Türk Dünyası Liderler Zirvesi ve şimdi COP31 Zirvesi ile devam ediyor. Burası tam bir dünya arenası. Bütün dünya milletlerinden gelen kamu görevlileri, özel sektör temsilcileri, bilim insanları, STK'lar, uzmanlar ve medya mensupları daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için sürekli tartışıyorlar, görüşüyorlar, tebliğler sunuluyor. Buradan çok önemli sonuçlar çıkacak" ifadelerini kullandı.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

TÜRKİYE DÜNYANIN DİPLOMASİ VE ÇEVRE VİTRİNİ OLDU

Zirvenin gidişatını A Haber ekranlarında değerlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin son dönemde uluslararası alanda üstlendiği öncü role vurgu yaparak, "Türkiye bu sene uluslararası boyutta gerçekten pek çok konuda önemli bir vitrin oluşturdu. Antalya Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi ve Türk Devletleri Teşkilatı ev sahipliklerinin ardından bugün de COP31 ile beraber son yılların en başarılı COP zirvesine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

"SIFIR ATIK VİZYONU ZİRVEYİ ŞEKİLLENDİRİYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği 'Sıfır Atık' vizyonu doğrultusunda zirvenin şekillendiğini belirten Bakan Göktaş, "Artık söylemden eyleme geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Burada sadece bir söylemde bulunmuyoruz; iklim için ne yapmamız gerekiyorsa bugün atacağımız adımların ne kadar kıymetli olduğunu vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

"İSRAİL'İN ZULMÜNDEN EN ÇOK KADINLAR VE ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede gerçekleştirdiği hitaba ve Gazze'deki drama dikkat çeken Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve beyanı oldukça güçlüydü. Özellikle İsrail'in sistematik bir şekilde yürüttüğü soykırıma çok önemli vurgular yaptı. Biz hep şunu söylüyoruz; savaştan ve iklim değişikliğinden en çok aileler, kadınlar ve çocuklar etkileniyor. İsrail'in yaptığı zulüm de benzer şekildedir." şeklinde konuştu.

Zirve alanının engelli bireyler için tamamen erişilebilir kılındığını belirten Bakan Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, "Burası çok uzun zamandır üzerine çalışılan bir alandı, güçlendirildi ve Antalya için kalıcı bir eser haline dönüştü. Murat Kurum Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum; uzun zamandır bu projeye inandı ve bu hale getirdi." sözleriyle aktardı.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar

BAKAN BOLAT: "EKONOMİDEN BAĞIMSIZ BİR ÇEVRE DÜŞÜNÜLEMEZ"

Zirvenin küresel çapta büyük bir buluşma olduğunu ve Türkiye'nin ev sahipliğini vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "COP31 Zirvesi, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış ve 100'e yakın dünya liderinin katıldığı en büyük organizasyon. Bu yıl biliyorsunuz Türkiye'de zirveler yılı oldu. Antalya Diplomasi Forumu, Dünya Parlamenterler Birliği, NATO Liderler Zirvesi'nden başladık; Türk Dünyası Liderler Zirvesi ve şimdi COP31 Zirvesi ile devam ediyor. Burası tam bir dünya arenası. Bütün dünya milletlerinden gelen kamu görevlileri, özel sektör temsilcileri, bilim insanları, STK'lar, uzmanlar ve medya mensupları daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için sürekli tartışıyorlar, görüşüyorlar, tebliğler sunuluyor. Buradan çok önemli sonuçlar çıkacak" ifadelerini kullandı.

COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar
COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar
COP31’de tarihi buluşma! 100’ü aşkın ülkenin lideri Antalya’da: Bakanlardan A Haber’e önemli açıklamalar
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör