Ağaçlandırma yapılan bölgede bir çift kasuarın görülmesi, taze dışkı ve ayak izlerine rastlanması, kuşların yeni orman koridoruna adapte olmaya başladığını gösterdi. Yeniden birleştirilen orman dokusu yalnızca kasuarlara değil, bölgedeki birçok farklı tür için de güvenli bir sığınak oldu.