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Çorak araziye 12 bin ton portakal kabuğu döktüler! 16 yıl sonra geri döndüklerinde gözlerine inanamadılar...
Çorak araziye 12 bin ton portakal kabuğu döktüler! 16 yıl sonra geri döndüklerinde gözlerine inanamadılar...
Kosta Rika'da yıllar önce çorak bir araziye dökülen 12 bin ton portakal kabuğu ve posası, doğanın gücünü gözler önüne seren sıra dışı bir değişime yol açtı. Bilim insanları 16 yıl sonra bölgeye döndüklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 16:54