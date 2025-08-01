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CUMA HUTBESİ İÇERİĞİ (1 AĞUSTOS 2025) | Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu haftaki hutbenin konusu nedir?
CUMA HUTBESİ İÇERİĞİ (1 AĞUSTOS 2025) | Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu haftaki hutbenin konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftanın Cuma hutbesi konusunu ve tam metnini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Türkiye genelinde tüm camilerde okunacak hutbe bu hafta, 'Haya: Allah'ın Emri, Fıtratın Gereği' başlığıyla yayımlandı. İşte Cuma hutbesi içeriği
Giriş Tarihi: 01.08.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 19:06