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CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, resimli uzun ve kısa seçenekleriyle Cuma mesajları!

Cuma günü, sevdiklerine güzel dileklerini ve dualarını iletmek isteyenler için anlamlı mesajlar öne çıkıyor. Kısa ve uzun seçeneklerden resimli Cuma mesajlarına kadar farklı alternatifler, bu özel günün manevi atmosferini paylaşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 11.09.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 07:08
CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, resimli uzun ve kısa seçenekleriyle Cuma mesajları!
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Duaların, güzel dileklerin ve hayırlı temennilerin paylaşıldığı Cuma gününde gönderilecek en güzel mesajlar araştırılıyor. İşte sevdiklerinize, ailenize ve yakınlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, resimli uzun ve kısa seçenekleriyle Cuma mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Hayırlı Cumalar. Rabbim gönlünüzü huzurla, ömrünüzü bereketle, dualarınızı kabul ile güzelleştirsin.

Cumanız mübarek olsun. Allah sağlık, huzur, afiyet ve hayırlı kapılar nasip etsin.

Bu mübarek cuma gününde edilen tüm dualar kabul, gönüller huzurla dolu olsun. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, resimli uzun ve kısa seçenekleriyle Cuma mesajları!

Rabbim attığınız her adımı hayra, kurduğunuz her duayı kabule vesile kılsın. Cumanız mübarek olsun.

Kalbinize umut, hanenize bereket, ömrünüze sağlık dolu nice güzel cumalar nasip olsun.

Duaların gökyüzüne yükseldiği bu mübarek günde Rabbim tüm hayırlı dileklerinizi kabul etsin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, resimli uzun ve kısa seçenekleriyle Cuma mesajları!

Rabbim gönlünüzdeki tüm hayırlı dilekleri kabul etsin, ömrünüze sağlık ve huzur ihsan eylesin. Hayırlı Cumalar.

Bugün edilen samimi duaların, yarınlarınızı aydınlatan birer umut olması dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Hayatınıza rahmet, hanenize bereket, kalbinize huzur dolsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, resimli uzun ve kısa seçenekleriyle Cuma mesajları!

Rabbim bu mübarek günde sizleri ve sevdiklerinizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Hayırlı Cumalar.

Cuma'nın bereketi evinize, işinize ve gönlünüze huzur getirsin. Dualarınız kabul olsun.

Umudun hiç eksilmediği, tebessümün yüzünüzden silinmediği, bereket dolu bir cuma geçirmeniz dileğiyle.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, resimli uzun ve kısa seçenekleriyle Cuma mesajları!

Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, sofralarımızı bereketli, gönüllerimizi huzurlu eylesin. Hayırlı, bereketli ve mübarek Cumalar.

Her yeni cuma, yeni bir umut ve yeni bir başlangıçtır. Rabbim hayırlı kapılar açsın. Cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, resimli uzun ve kısa seçenekleriyle Cuma mesajları!

Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinizden eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun.

Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin hayırlısıyla gerçekleşmesi dileğiyle. Hayırlı ve bereketli Cumalar.

Rabbim sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice cumalara erişmeyi nasip etsin.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, resimli uzun ve kısa seçenekleriyle Cuma mesajları!

Bugün edilen duaların yarınınıza umut, hayatınıza bereket olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Allah gönlünüzü ferah, yolunuzu açık, rızkınızı bereketli eylesin. Hayırlı Cumalar.

Kırgınlıkların son bulduğu, duaların kabul olduğu, gönüllerin huzur bulduğu bir cuma geçirmeniz dileğiyle.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör