BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 29 Kasım Cuma namazı ne zaman, ezan saat kaçta okunacak?

Cuma namazı vakitleri, 29 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde belli oldu. Müslümanlar, haftalık ibadetlerini yerine getirecekleri cuma namazını, öğle ezanının ardından kılacaklar. Her hafta olduğu gibi, cuma günü hutbesinin ardından, Türkiye genelindeki camilerde namazın edası yapılacak. Cuma namazı vakitleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi büyük şehirler başta olmak üzere tüm illerde belirlenen saatte başlayacak. Peki, 29 Kasım 2024 cuma namazı saati kaçta, cuma namazı ezan kaçta okunacak?