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BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 29 Kasım Cuma namazı ne zaman, ezan saat kaçta okunacak?

Cuma namazı vakitleri, 29 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde belli oldu. Müslümanlar, haftalık ibadetlerini yerine getirecekleri cuma namazını, öğle ezanının ardından kılacaklar. Her hafta olduğu gibi, cuma günü hutbesinin ardından, Türkiye genelindeki camilerde namazın edası yapılacak. Cuma namazı vakitleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi büyük şehirler başta olmak üzere tüm illerde belirlenen saatte başlayacak. Peki, 29 Kasım 2024 cuma namazı saati kaçta, cuma namazı ezan kaçta okunacak?

Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:12
BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 29 Kasım Cuma namazı ne zaman, ezan saat kaçta okunacak?

29 Kasım 2024 Cuma günü için namaz vakitleri araştırılmaya başlandı. Özellikle öğle ezanı vaktinde kılınacak olan Cuma namazını kaçırmak istemeyen milyonlarca Müslüman, bulundukları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek için sorgulamalar yapmaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer 81 ilde bugün öğle ezanı saati hangi saatlerde okunacak? İşte, 29 Kasım 2024 Cuma günü namaz saatleri…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 29 Kasım Cuma namazı ne zaman, ezan saat kaçta okunacak?

DİYANET İLE 29 KASIM 2024 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL:12.57

ANKARA:12.42

İZMİR:13.05

BURSA: 12.57

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 29 Kasım Cuma namazı ne zaman, ezan saat kaçta okunacak?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 29 Kasım Cuma namazı ne zaman, ezan saat kaçta okunacak?

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 29 Kasım Cuma namazı ne zaman, ezan saat kaçta okunacak?

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

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