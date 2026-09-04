Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma
Alplerin binlerce metre altındaki karanlıkta ilerleyen dev makine, 706 günlük zorlu yolculuğun ardından hedeflenen noktaya ulaştı. Avusturya ile İtalya'yı birbirine bağlayacak Brenner Base Tüneli'nde gerçekleşen son atılım, Avrupa'nın ulaşım tarihine geçecek bir mühendislik başarısını ortaya çıkardı. Dev kesici başlığın son kaya tabakasını parçaladığı anlarda çalışanlar büyük sevinç yaşadı.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 09:07