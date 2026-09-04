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Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

Alplerin binlerce metre altındaki karanlıkta ilerleyen dev makine, 706 günlük zorlu yolculuğun ardından hedeflenen noktaya ulaştı. Avusturya ile İtalya'yı birbirine bağlayacak Brenner Base Tüneli'nde gerçekleşen son atılım, Avrupa'nın ulaşım tarihine geçecek bir mühendislik başarısını ortaya çıkardı. Dev kesici başlığın son kaya tabakasını parçaladığı anlarda çalışanlar büyük sevinç yaşadı.

Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 09:07
Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

Wilma adı verilen tünel açma makinesi, 18 Eylül 2024'te başladığı görev kapsamında yaklaşık 7,5 kilometre boyunca ilerledi.

Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

25 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen geçişle birlikte Brenner Base Tüneli'nin Innsbruck yakınlarındaki Sill Boğazı'ndan İtalya'nın Güney Tirol bölgesindeki Fortezza'ya uzanan 55 kilometrelik batı ana tüpünün kazısı tamamlandı.

Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

706 GÜN BOYUNCA ALPLERİN ALTINI KAZDI

Projeyi yürüten BBT SE tarafından açıklanan bilgilere göre Wilma, sıradan bir iş makinesinden çok yer altında çalışan dev bir fabrikayı andırıyor. Yaklaşık 180 metre uzunluğundaki makinenin toplam ağırlığı 2 bin 700 tona, kesici başlığının ağırlığı ise 260 tona ulaşıyor.

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Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

Kazı çapı 10,37 metre olan Wilma, görev süresince zorlu jeolojik fay bölgelerinden geçti. Bazı noktalarda kaya özelliklerinin birkaç metre içerisinde değişmesi nedeniyle ilerleme hızı ve destek sistemleri yeniden düzenlendi. Yaklaşık 80 bin parçadan oluşan makinenin arkasında 3 bin 720 beton kaplama halkası kuruldu ve 22 bin 320 segment yerleştirildi.

Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

AVRUPA'NIN EN YOĞUN GEÇİTLERİNDEN BİRİNİ RAHATLATACAK

Brenner Geçidi, Kuzey ve Güney Avrupa arasındaki en önemli yük koridorlarından biri olarak biliniyor. Her yıl milyonlarca araç ve yaklaşık 50 milyon ton yükün geçtiği bölgede kamyon trafiği; gürültü, yoğunluk ve hava kirliliğini artırıyor.

Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

Yeni demir yolu tüneli, yük taşımacılığının önemli bölümünü karayolundan raylara aktarmayı hedefliyor. Dağa tırmanmak yerine neredeyse düz bir güzergâhta ilerleyecek trenler, daha az enerji harcayarak daha ağır yükleri taşıyabilecek.

Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

TÜNELDE ÇALIŞMALAR HENÜZ BİTMEDİ

Batı ana tüpündeki kazının tamamlanması, projenin hemen hizmete açılacağı anlamına gelmiyor.

Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

Kalıcı kaplamaların yanı sıra ray, elektrik, drenaj, sinyalizasyon ve güvenlik sistemlerinin kurulması gerekiyor.

Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

Brenner Base Tüneli, mevcut Innsbruck yer altı çevre hattıyla birleştirildiğinde 64 kilometrelik uzunluğa ulaşacak.

Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

Avrupa Birliği'nin desteklediği proje, tamamlandığında dünyanın en uzun yer altı demir yolu bağlantılarından biri olacak.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör