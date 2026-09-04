Dağı delip 2 ülkeyi birleştirdiler! 706 gün sonra inanılmaz buluşma

Kazı çapı 10,37 metre olan Wilma, görev süresince zorlu jeolojik fay bölgelerinden geçti. Bazı noktalarda kaya özelliklerinin birkaç metre içerisinde değişmesi nedeniyle ilerleme hızı ve destek sistemleri yeniden düzenlendi. Yaklaşık 80 bin parçadan oluşan makinenin arkasında 3 bin 720 beton kaplama halkası kuruldu ve 22 bin 320 segment yerleştirildi.