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Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı
Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı
Hayatının 32 yılını sıra dışı bir projeye adayan bir madenci, tek başına koca bir dağı delmeye girişti. "Köstebek" lakabıyla tanınan William Henry Schmidt'in Mojave Çölü'nde gerçekleştirdiği bu akılalmaz girişim, görenleri ve duyanları hayrete düşürüyor.
Giriş Tarihi: 04.11.2026 11:32