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Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Hayatının 32 yılını sıra dışı bir projeye adayan bir madenci, tek başına koca bir dağı delmeye girişti. "Köstebek" lakabıyla tanınan William Henry Schmidt'in Mojave Çölü'nde gerçekleştirdiği bu akılalmaz girişim, görenleri ve duyanları hayrete düşürüyor.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 04.11.2026 11:32
Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Kazma, çekiç ve el matkabı gibi basit araçlarla tek başına dağın içinden tünel açan madencinin, yıllar süren mücadelesini tamamladığında aldığı karar ise herkesi şaşırttı.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

KENDİ ELLERİYLE DEVASA TÜNEL KAZDI

Kaliforniya'daki El Paso Dağları'nda yaşayan William Henry "Burro" Schmidt, 1906 yılında kimseden yardım almadan devasa bir projeye başladı.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Çıkardığı madenleri kestirmeden taşımak amacıyla dağı delmeye karar veren adam; kazma, çekiç, el matkabı ve dinamit kullanarak kayalıkları adım adım aşmaya çalıştı.

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Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Tam 636 metre uzunluğa ulaşan bu tünelden yaklaşık 3.000 ton kaya parçası el gücüyle dışarı çıkarıldı.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

IŞIĞI GÖRDÜĞÜ AN HER ŞEYİ BIRAKTI

Yıllar süren zorlu çalışmanın ortalarında, bölgeye yeni karayolları ve demiryolları inşa edilince tünelin taşıma amacı tamamen ortadan kalktı. Ancak çevresindekilerin şaşkın bakışları arasında kazmaya devam eden madenci, 1938 yılında 67 yaşındayken dağın diğer tarafına geçmeyi başardı.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Tünel biter bitmez maden üzerindeki tüm haklarını devrederek bölgeyi terk eden adam, hayatını adadığı bu tünelden tek bir gram maden bile taşımadı. 2003 yılında ABD Ulusal Tarihi Yerler Kaydı'na eklenen yapı, günümüzde mühendislik tarihinin en ilginç insan hikayelerinden biri olarak korunuyor.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

ÇİN'DE İSE BİR ADAM TEK BAŞINA DAĞI DELEREK EV YAPTI

Geleneksel tuğla ve betonarme evlerin aksine doğanın tam kalbinde yaşamak isteyen Çinli Hu Ge, 2019 yılında inanılmaz bir projeye imza attı. Eski madencilik ve inşaat tecrübelerini bir araya getiren Hu, devasa bir kum taşı dağını oyarak iki katlı bir aile evine dönüştürdü.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

TEK BAŞINA DAĞI OYDU: ODALARI, MERDİVENLERİ VE EŞYALARI KAYADAN YAPTI

Süreç ilk olarak alt katın kazılmasıyla başladı. Matkap ve özel araç gereçlerle taşları oyan Çinli adam, tavanın çökmesini engellemek için devasa bir kaya sütununu destek olarak bıraktı. Tavanı kemer şeklinde şekillendirerek yükü yan duvarlara dağıttıktan sonra bu sütunu kaldırdı. Sütundan çıkan dev taş parçasını ise bahçe masasına dönüştürdü.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Alt katta kendisi ve eşi için bir yatak odası ve yaşam alanı oluşturan Hu, ardından iki çocuğuna oda yapmak için üst kata yöneldi. İki katı birbirine bağlayan iç merdivenleri de yine kayanın kendisinden oyarak inşa etti. Eşya taşımanın zor olduğu bölgede çalışma masasını dahi kayadan oydu.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

EN ÇOK BURADA ZORLANDI

Projenin en büyük zorluğu ise yağmurlar ve nem oldu. Kazı sırasında taşların arasından rüzgar geldiğini fark eden Hu, kayadaki çatlakları tespit etti. Yağmur sularının evi basmaması için tahliye kanalları kazdı, çatlakları çimento ve genişleyen köpüklerle kapattı.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Yemek pişirme alanını dış mekanda kayalara oyan adam, dağdaki doğal bir çatlağı ise mutfak bacasına dönüştürdü. Ayrıca evin su ihtiyacı için yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki doğal bir kaynaktan borularla su hattı çekti ve elektriği ormanın içinden kablolarla taşıdı.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

2 YIL ARA VERDİ, DOĞA EVİ GERİ YUTTU

Yapım aşaması bitmeye yakınken kişisel sebeplerden ötürü projeye 2 yıl ara vermek zorunda kalan Hu Ge, geri döndüğünde şoke edici bir manzarayla karşılaştı. Bölgenin yüksek nemi nedeniyle ahşap yatak çürümüş, küf her yeri sarmış ve sarmaşıklar ile ağaç kökleri evi adeta yutmuştu.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Gördüğü manzara karşısında pes etmeyen Çinli adam, restorasyon çalışmalarına başladı. Ahşap yatağı neme dayanıklı demir bir yatakla değiştirdi, ısınma ve nemi önleme adına çelik bir soba kurdu. Bahçeye çocukları için küçük bir havuz ve güneş enerjili aydınlatmalar ekledi. Tam 7 yıl süren çabaların ardından elektrik, su, internet, mutfak ve banyosuyla tamamen yaşanabilir hale gelen kayadan ev, görenlerin takdirini topluyor.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

DÜNYANIN EN DAR EVİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

Mimar ve tasarımcı Fabio Moreno tarafından tasarlanan ev, dar alanlara rağmen modern bir yaşamın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Moreno, bu projeyle mutluluğun evin büyüklüğüne değil, mevcut alanın verimli kullanılmasına bağlı olduğunu vurguluyor.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

İlk bakışta bir sanat enstalasyonu gibi görünen ev, aslında oldukça işlevsel.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Yapının içinde mutfak, banyo, yemek alanı, yatak odası, çalışma alanı, çamaşır bölümü ve iki katı birbirine bağlayan merdivenler bulunuyor.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Tüm bu alanların yalnızca 63 santimetrelik genişliğe sığdırılması ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Aucallama'nın ana meydanının karşısında yer alan bu ilginç yapı, kısa sürede ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Ancak evin son derece dar olması nedeniyle içeriye aynı anda birden fazla kişinin girmesi oldukça zor.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Fabio Moreno, dünyanın en dar evi unvanını almak için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu.

Dağı delmek için 32 yıl tek başına çalıştı! Tünelin tamamlandığı gün herkesi şaşırtan kararını açıkladı

Yetkililerin resmi ölçümler ve teknik incelemelerinin ardından, yapının rekoru resmen tescil edebileceği belirtiliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör