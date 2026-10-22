Trend Galeri Trend Yaşam Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

Tam 706 gün boyunca Alplerin binlerce metre altındaki zifiri karanlıkta ilerleyen dev makine, sonunda herkesin nefesini tutarak beklediği o tarihi anı gerçekleştirdi! İki dev ülkeyi yerin derinliklerinde birbirine bağlayan son kaya parçalandığında ortaya çıkan inanılmaz manzara, görenleri kelimenin tam anlamıyla şaşkına çevirdi. Avrupa haritasını sonsuza dek değiştirecek bu çılgın projenin arkasında yatan asıl sırra inanamayacaksınız...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:27
Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

Wilma adı verilen tünel açma makinesi, 18 Eylül 2024'te başladığı görev kapsamında yaklaşık 7,5 kilometre boyunca ilerledi.

Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

25 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen geçişle birlikte Brenner Base Tüneli'nin Innsbruck yakınlarındaki Sill Boğazı'ndan İtalya'nın Güney Tirol bölgesindeki Fortezza'ya uzanan 55 kilometrelik batı ana tüpünün kazısı tamamlandı.

Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

706 GÜN BOYUNCA ALPLERİN ALTINI KAZDI

Projeyi yürüten BBT SE tarafından açıklanan bilgilere göre Wilma, sıradan bir iş makinesinden çok yer altında çalışan dev bir fabrikayı andırıyor. Yaklaşık 180 metre uzunluğundaki makinenin toplam ağırlığı 2 bin 700 tona, kesici başlığının ağırlığı ise 260 tona ulaşıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

Kazı çapı 10,37 metre olan Wilma, görev süresince zorlu jeolojik fay bölgelerinden geçti. Bazı noktalarda kaya özelliklerinin birkaç metre içerisinde değişmesi nedeniyle ilerleme hızı ve destek sistemleri yeniden düzenlendi. Yaklaşık 80 bin parçadan oluşan makinenin arkasında 3 bin 720 beton kaplama halkası kuruldu ve 22 bin 320 segment yerleştirildi.

Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

AVRUPA'NIN EN YOĞUN GEÇİTLERİNDEN BİRİNİ RAHATLATACAK

Brenner Geçidi, Kuzey ve Güney Avrupa arasındaki en önemli yük koridorlarından biri olarak biliniyor. Her yıl milyonlarca araç ve yaklaşık 50 milyon ton yükün geçtiği bölgede kamyon trafiği; gürültü, yoğunluk ve hava kirliliğini artırıyor.

Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

Yeni demir yolu tüneli, yük taşımacılığının önemli bölümünü karayolundan raylara aktarmayı hedefliyor. Dağa tırmanmak yerine neredeyse düz bir güzergâhta ilerleyecek trenler, daha az enerji harcayarak daha ağır yükleri taşıyabilecek.

Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

TÜNELDE ÇALIŞMALAR HENÜZ BİTMEDİ

Batı ana tüpündeki kazının tamamlanması, projenin hemen hizmete açılacağı anlamına gelmiyor.

Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

Kalıcı kaplamaların yanı sıra ray, elektrik, drenaj, sinyalizasyon ve güvenlik sistemlerinin kurulması gerekiyor.

Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

Brenner Base Tüneli, mevcut Innsbruck yer altı çevre hattıyla birleştirildiğinde 64 kilometrelik uzunluğa ulaşacak.

Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma

Avrupa Birliği'nin desteklediği proje, tamamlandığında dünyanın en uzun yer altı demir yolu bağlantılarından biri olacak.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör