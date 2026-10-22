Dağın kalbini delip iki ülkeyi birbirine bağladılar! 706 gün sonra imkansız buluşma
Tam 706 gün boyunca Alplerin binlerce metre altındaki zifiri karanlıkta ilerleyen dev makine, sonunda herkesin nefesini tutarak beklediği o tarihi anı gerçekleştirdi! İki dev ülkeyi yerin derinliklerinde birbirine bağlayan son kaya parçalandığında ortaya çıkan inanılmaz manzara, görenleri kelimenin tam anlamıyla şaşkına çevirdi. Avrupa haritasını sonsuza dek değiştirecek bu çılgın projenin arkasında yatan asıl sırra inanamayacaksınız...
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:27