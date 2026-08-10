Trend Galeri Trend Yaşam DAHA 17 12.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: 'Geçmişe gidiyoruz!' Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm tanıtımı yayında!

DAHA 17 12.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Geçmişe gidiyoruz!" Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm tanıtımı yayında!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de yeni bölüm için geri sayım başladı. Son bölümün ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek isteyen izleyiciler, bir yandan da "Daha 17 12. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 10.08.2026 00:19 Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 01:18