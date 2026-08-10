Trend Galeri Trend Yaşam DAHA 17 12.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: 'Geçmişe gidiyoruz!' Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm tanıtımı yayında!

DAHA 17 12.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Geçmişe gidiyoruz!" Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm tanıtımı yayında!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de yeni bölüm için geri sayım başladı. Son bölümün ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek isteyen izleyiciler, bir yandan da "Daha 17 12. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 10.08.2026 00:19 Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 01:18
DAHA 17 12.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Geçmişe gidiyoruz! Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm tanıtımı yayında!

Daha 17'nin yeni bölümünü bekleyen izleyicilerin gözü Kanal D tarafından paylaşılacak yeni tanıtım videosuna çevrildi. Özellikle son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından Aras, Teoman ve diğer karakterlerin hikâyede nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

DAHA 17 12.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Geçmişe gidiyoruz! Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm tanıtımı yayında!

DAHA 17 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 12.bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yeni bölüm fragmanı ise aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/daha-17

DAHA 17 12.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Geçmişe gidiyoruz! Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm tanıtımı yayında!

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Kazanın ardından herkes kendi yaralarıyla baş etmeye çalışırken, geçmişin gölgesi Akkaya Ailesi'nin üzerine yeniden düşer. Babasının kendisinden büyük bir sır sakladığına inanan Teoman, geçmişine dair sarsıcı izlerin peşine düşer. Aras, Serhat'ın güçlükle verdiği gizemli bir kelimenin ardındaki anlamı çözmeye çalışır.

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DAHA 17 12.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Geçmişe gidiyoruz! Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm tanıtımı yayında!

Ve kardeşine ulaşabileceği yeni bir yol bulur. Leyla ile Aras arasındaki güven sınanır. Akkayaların aile dostlarının oğlu Doğukan'ın gelişi dengeleri değiştirecek yeni bir dönemin habercisi olur.

DAHA 17 12.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Geçmişe gidiyoruz! Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm tanıtımı yayında!

Akkaya Ailesi'nin içindeki çatlaklar derinleşir. Saklanan gerçekler yüzeye yaklaşır. Birbirlerinden habersiz ilerleyen Aras ile Teoman'ın yolları, geçmişin izlerini taşıyan aynı mekânda beklenmedik biçimde kesişir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör