Trend Galeri Trend Yaşam Daha 17 yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Kanal D ile Daha 17 dizisi 12.bölüm izle linki...

Daha 17 yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Kanal D ile Daha 17 dizisi 12.bölüm izle linki...

Kanal D ile izleyiciyle her hafta Pazar günü buluşan yaz dizisi Daha 17 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Böylece Daha 17 dizisinin 12.bölümü izleme ekranı ve detayları ön plana çıktı. İşte dikkat çeken hikayesi ile izleyicilerin odağında olan yapımın detayları...

Giriş Tarihi: 16.08.2026 19:31 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 19:38
Daha 17 yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Kanal D ile Daha 17 dizisi 12.bölüm izle linki...

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından Daha 17, 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Daha 17 dizisinin yeni bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeleri takip etmek isteyen izleyiciler, yaşanacak olayları ve yayının ardından sunulacak full bölüm izleme seçeneğini araştırıyor. Böylece diziseverlerin merakla sorguladığı detaylar açıklandı.

Daha 17 yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Kanal D ile Daha 17 dizisi 12.bölüm izle linki...

DAHA 17 12. BÖLÜM İZLE!

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 on ikinci bölümüyle ekrana gelecek.Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/daha-17

Daha 17 yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Kanal D ile Daha 17 dizisi 12.bölüm izle linki...

DAHA 17 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aras, yıllardır aradığı kardeşinden geriye kalan küçücük bir iz sayesinde umuduna yeniden tutunur. Demir'in bir zamanlar yaşadığı yere ulaşmak, onu kardeşine yaklaştırır. Karşısına cevaplanması giderek zorlaşan sorular çıkar. Her yolun aynı insanlara uzanması tesadüf müdür, yoksa birileri Aras'tan çok daha büyük bir gerçeği mi saklamaya çalışmaktadır

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Daha 17 yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Kanal D ile Daha 17 dizisi 12.bölüm izle linki...

Teoman ise geçmişinden gelen ağır bir gerçekle yüzleşir. En zor anında yine kendisini Deniz'in yanında bulacaktır. Şebnem'in ise oğlunu koruma çabaları aile içindeki sırları daha da büyütür. Aras'ın sürdüğü iz ise onu çok daha büyük bir gerçeğin kapısına kadar getirecektir…

Daha 17 yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Kanal D ile Daha 17 dizisi 12.bölüm izle linki...

Daha 17 yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Kanal D ile Daha 17 dizisi 12.bölüm izle linki...
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör