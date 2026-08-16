Daha 17 yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Kanal D ile Daha 17 dizisi 12.bölüm izle linki...

Teoman ise geçmişinden gelen ağır bir gerçekle yüzleşir. En zor anında yine kendisini Deniz'in yanında bulacaktır. Şebnem'in ise oğlunu koruma çabaları aile içindeki sırları daha da büyütür. Aras'ın sürdüğü iz ise onu çok daha büyük bir gerçeğin kapısına kadar getirecektir…