Trend Galeri Trend Yaşam Daha 19 yaşındaydı... Feride Hiranur'un kahreden ölümü!

Daha 19 yaşındaydı... Feride Hiranur'un kahreden ölümü!

Kahreden olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre yalnız yaşayan ve ailesinin dün geceden bu yana haber alamadığı 19 yaşındaki Feride Hiranur Demir'e bakmak için kuzeni sabah saatlerinde eve geldi. Kuzeni defalarca kapısını çaldı, aramalara da cevap alamayınca çilingir ile içeriye girdi. Hiranur'u salonda kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde gören kuzeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi hbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. İşte haberin detayları...