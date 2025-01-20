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Daha 19 yaşındaydı... Feride Hiranur'un kahreden ölümü!

Kahreden olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre yalnız yaşayan ve ailesinin dün geceden bu yana haber alamadığı 19 yaşındaki Feride Hiranur Demir'e bakmak için kuzeni sabah saatlerinde eve geldi. Kuzeni defalarca kapısını çaldı, aramalara da cevap alamayınca çilingir ile içeriye girdi. Hiranur'u salonda kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde gören kuzeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi hbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. İşte haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 15:40
Daha 19 yaşındaydı... Feride Hiranur’un kahreden ölümü!

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi 1315 sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve ailesinin dün geceden bu yana ulaşamadığı Feride Hiranur Demir'e (19) bakmak için kuzeni sabah saatlerinde eve geldi.

Daha 19 yaşındaydı... Feride Hiranur’un kahreden ölümü!

Kuzeni defalarca kapıyı çalması ve telefonla ulaşamaması üzerine, çilingir yardımıyla içeriye girdi. Hiranur'u salonda kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde gören kuzeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Daha 19 yaşındaydı... Feride Hiranur’un kahreden ölümü!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine, belirtilen adrese olay yerince inceleme ekipleri de sevk edildi.

Daha 19 yaşındaydı... Feride Hiranur’un kahreden ölümü!

Genç Hiranur'un cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha 19 yaşındaydı... Feride Hiranur’un kahreden ölümü!

Ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak olan Hiranur'un uyku hapı ve antidepresan ilaç kullandığı öğrenildi.

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