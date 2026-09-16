Daltonlar'ın Avrupa'daki kiralık katil grubu "Kara Maskeliler”e baskın! Suikast planı ortaya çıktı: Kuryeden şoke eden itiraflar

Türkiye'de cinayet, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlarla gündeme gelen yeni nesil organize suç örgütü Daltonlar, Almanya'dan sonra Fransa'da da polisin radarına takıldı. Düzenlenen operasyonda bir minibüste spor çantalar içerisine gizlenmiş 150 adet Glock tipi tabanca ele geçirildi. Daltonlar silah kaçakçılığı ağının Marsilya ve güney Fransa bölge sorumlusu olan Hasan S. dahil 8 kişi tutuklandı. Yunanistan'da ise örgüt üyesi 2 kişi, 49 yaşındaki bir örgüt üyesini suikast planı hazırlığı içerisindeyken gözaltına alındı.