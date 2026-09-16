Daltonlar'ın Avrupa'daki kiralık katil grubu "Kara Maskeliler”e baskın! Suikast planı ortaya çıktı: Kuryeden şoke eden itiraflar

TÜRKİYE-ALMANYA-FRANSA HATTI

Kuryenin itirafları; Türkiye-Almanya-Fransa hattındaki silah kaçakçılık rotasını ve eylem planlarını da deşifre etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, silahların güney Fransa pazarındaki dağıtımını ve yerel kartellere satışını organize eden Haso lakaplı Hasan S. teknik ve fiziki takibe alındı. Hannover'den yüklenen yüzlerce silahın Paris bölgesine doğru götürüldüğü bilgisine ulaşan polis, Fransa'nın Ain bölgesindeki otobanda bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada 150 adet glock ele geçirildi. Araçtakiler gözaltına alınırken, polis, Paris'in kuzeyindeki Garges-lès-Gonesse ile güney banliyösü olan Sainte-Geneviève-des-Bois çevresindeki adreslere şafak baskınları düzenledi. Daltonlar üyesi 12 kişi gözaltına alındı.