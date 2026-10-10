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Damarları zırh gibi koruyan 5 besin! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez sıraladı: Sofranızdan eksik etmeyin
Damarları zırh gibi koruyan 5 besin! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez sıraladı: Sofranızdan eksik etmeyin
Sağlıklı beslenmek, kalp ve damar sağlığını korumanın temel adımlarından biri. Zeytinyağı, sardalya, bitter çikolata, kabak çekirdeği gibi yiyecekler de damarların sağlıklı çalışmasına destek olan besinler arasında. Bu besinleri yeterli miktarda tüketmek kalp ve damar sağlığı için büyük önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 10.10.2026 08:49