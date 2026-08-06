Damarlarınızdaki sinsi katil: Gizli iltihap! Kalp krizine adım adım sürüklüyor

KRİZİN SEBEBİ BİLGİSİZ DOKTOR İLE İLGİSİZ HASTADIR

Bence modern tıbbın önündeki en büyük hedeflerden biri hastalık beklemekten vazgeçmektir.

Birçok kalp krizi aslında önlenebilir.

Yeter ki hastalık sessiz dönemde yakalansın.

Yeter ki sadece kan tahliline değil, damarların kendisine de bakalım.

Yeter ki risk hesaplamakla yetinmeyip riski görüntüleyelim.



OSMAN HOCA NE DİYOR?

Ben yıllardır şunu savunuyorum:

Kalbinizi dinlemek güzeldir ama artık damarlarınızı da dinleme zamanı geldi.

Bunun için yalnızca LDL kolesterolünüze bakmayın.

ApoB'nizi öğrenin.

Lp(a)'nızı en az bir kez ölçtürün.

Gerekiyorsa koroner kalsiyum skorunuzu değerlendirin.

Yüksek risk grubundaysanız koroner BT anjiyografi ve yapay zekâ destekli plak analizlerini de hekiminizle konuşun.

Çünkü amaç kalp krizini başarıyla tedavi etmek değildir.

Asıl başarı, kalp krizine hiç fırsat vermemektir.

İşte gerçek koruyucu kardiyoloji…

İşte gerçek longevity tıbbı budur.