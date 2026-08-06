Damarlarınızdaki sinsi katil: Gizli iltihap! Kalp krizine adım adım sürüklüyor
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kalp sağlığına dair bildiğimiz ezberleri bozarak "hastalığı bekle, sonra tedavi et" döneminin artık tamamen kapandığını vurguluyor. Longevity tıbbının gücüne dikkat çeken Müftüoğlu; standart testlerin ötesine geçerek, damarlarımızda yıllarca sessizce büyüyen sinsi tehlikelerin yeni nesil teknolojilerle nasıl tespit edilebileceğini çarpıcı bir örnek üzerinden anlatıyor. Gerçek başarının kalp krizini tedavi etmek değil, ona hiç fırsat vermemek olduğunu belirten bu yazı, modern koruyucu kardiyolojinin yol haritasını çiziyor.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 09:06