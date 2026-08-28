Darıca’daki 3 kardeşin sır dolu ölümünde flaş gelişme! Evden çıkan gizemli defterdeki not kan dondurdu: ‘Seni bizden deniz aldı’

"BIÇAĞI ŞAH DAMARIMA DAYADI" İDDİASI



Murat Sakar, "Eski eşinizin psikolojik sorunları var mıydı?" sorusunu şu iddialarla yanıtladı:

"Vardı. Ben hatta ona da söyledim. 'Tedavi sürecine gidelim' dedim, kabul etmedi. 'Ben deli değilim, siz delisiniz' dedi. Yani kesti attı. Bir şey söylediğin zaman birden bağırarak saldırıyordu. Bir kere mutfakta bıçakla bana saldırdı. Uzanmıştım, mutfakta televizyon vardı. Bıçağı şah damarıma dayadı. Konuşuyorduk. En ufak bir şeyde sinirleniyordu, agresifti. Kars'ta durmak istemiyordu. 'Büyükşehire gidelim, İstanbul'a gidelim' vs. Burada durmak istemedi. En sonunda başardı. Çocuklarımı oraya götürdü. Kars'ta durmama nedenini bilemiyorum. Bende onu çok merak ettim fakat bilemiyorum."

Eski eşinin sık sık ev değiştirdiğini söyleyen Sakar, "İlk Darıca'ya taşındık. Orada birinci evden sonra bir eve yine geçti, oradan da çıkmış, başka yere. Ondan sonra başka yere. Zaten 3-4 tane hat da değiştirmiş. Benim 1996'dan bu yana hattım aynı" dedi.



"BİLGENUR'U YANIMA ALMAK İSTİYORUM"



Sakar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilgenur da başarılı bir öğrenci. 3 senedir de evde. Bilgenur benim hayatta kalan tek kızım. Başka kimsem yok. Onu yanıma almak istiyorum. Sosyal hizmetlerden de, sevgili büyüklerimizde bana yardımcı olsunlar. Bilgenur'un artık hayatı tehlikesi de olabilir. Ona sahip çıkıp, Kars'a getirmek istiyorum. Bilgenur kardeşlerini gördü, başına gelenleri gördü. Şuanda tek başına olamaz. Anne zaten bu konuda çocuklardan haberi yok. Velayeti ondaydı. Bilgenur'da aynı olsa, onu da kaybetsem o zaman yaşama amacım yok. Ne yapacağım?"