Darıca’daki 3 kardeşin sır dolu ölümünde flaş gelişme! Evden çıkan gizemli defterdeki not kan dondurdu: ‘Seni bizden deniz aldı’

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Denizde cansız bedenleri bulunan Gülşah Sakar (24), Muhammet Ali Sakar (17) ve Belinay Sakar (15) kardeşlerin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada, yüzlerce güvenlik kamerası kaydı incelendi, tanık ve aile bireylerinin ifadeleri alındı. İki kız kardeşin olay günü cep telefonlarını evde bırakması dikkat çekerken evdeki defterde bulunan not kan dondurdu. Peki kardeşler nasıl öldü? İntihar mı etti? İşte detaylar…