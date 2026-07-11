Trend Galeri Trend Yaşam Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir, ne zaman çekildi? Bu akşam atv'de!

Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir, ne zaman çekildi? Bu akşam atv'de!

ATV ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşacak Dayı: Bir Adamın Hikayesi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Filmi ilk kez izleyecek ya da yeniden seyretmek isteyenler, yapımın konusunu, oyuncularını ve çekim tarihini araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 17:05 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 17:07