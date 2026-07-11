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Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir, ne zaman çekildi? Bu akşam atv'de!

ATV ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşacak Dayı: Bir Adamın Hikayesi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Filmi ilk kez izleyecek ya da yeniden seyretmek isteyenler, yapımın konusunu, oyuncularını ve çekim tarihini araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 17:05 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 17:07
Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir, ne zaman çekildi? Bu akşam atv’de!

Duygusal anlatımıyla dikkat çeken Dayı: Bir Adamın Hikayesi, bu akşam ATV yayın akışında yer alıyor. Yayın öncesinde filmin konusu, oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve hangi yıl çekildiği merak edilen başlıklar arasında öne çıkıyor.

Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir, ne zaman çekildi? Bu akşam atv’de!

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU

Dayı: Bir Adamın Hikayesi, sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor. Henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adam, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilir.

Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir, ne zaman çekildi? Bu akşam atv’de!

Adam, kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanında çalışmaya başlar. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar ailemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.

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Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir, ne zaman çekildi? Bu akşam atv’de!

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI

  • Ufuk Bayraktar
  • Gizem Karaca
  • Ahmet Varlı
  • Turgut Tunçalp
  • Beste Bereket
  • Ümit Çırak
  • Tümur Ölkebaş
  • Murat Akkoyunlu
Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir, ne zaman çekildi? Bu akşam atv’de!

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi çekimleri İstanbul, Adana, Mersin'de yapıldı.

Film 2019 yılında çekimlerine başlayıp 10 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmiştir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör