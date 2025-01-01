Trend Galeri Trend Yaşam Define ararken ormanı yaktı fotoğrafını çekip sevgilisine attı: Sakın bana orası olduğunu söyleme!

Define ararken ormanı yaktı fotoğrafını çekip sevgilisine attı: Sakın bana orası olduğunu söyleme!

İzmir'de 13 Ağustos'ta kentin yaşadığı en büyük yangınlarından biri olan Yamanlar Dağı'nda 5 gün etkili olan orman yangınında 2 bin 159 hektar alan kül olmuştu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi eser bulmak için kaçak kazı sırasında kayayı patlatmak isterken yangını çıkartan şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Şüphelilerin, 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede definecilerin yazışmaları da ortaya çıktı. Abdulhamit Sain'in kız arkadaşı Derya Yüce'ye Whatsapp üzerinden yangın görüntüsü attığını, fotoğrafı görünce Derya Yüce'nin de Abdülhamit Sain'e "Sakın bana orası olduğunu söyleme" şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Süleyman Kaytan'ın da eşinin WhatsApp üzerinden bir fotoğraf göndererek 'Karagöl yanıyor' diye mesaj attığı, Kaytan'ın kazı alanındaki fotoğrafı görünce eşine cevap vermediği anlaşıldı.