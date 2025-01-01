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Define ararken ormanı yaktı fotoğrafını çekip sevgilisine attı: Sakın bana orası olduğunu söyleme!

İzmir'de 13 Ağustos'ta kentin yaşadığı en büyük yangınlarından biri olan Yamanlar Dağı'nda 5 gün etkili olan orman yangınında 2 bin 159 hektar alan kül olmuştu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi eser bulmak için kaçak kazı sırasında kayayı patlatmak isterken yangını çıkartan şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Şüphelilerin, 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede definecilerin yazışmaları da ortaya çıktı. Abdulhamit Sain'in kız arkadaşı Derya Yüce'ye Whatsapp üzerinden yangın görüntüsü attığını, fotoğrafı görünce Derya Yüce'nin de Abdülhamit Sain'e "Sakın bana orası olduğunu söyleme" şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Süleyman Kaytan'ın da eşinin WhatsApp üzerinden bir fotoğraf göndererek 'Karagöl yanıyor' diye mesaj attığı, Kaytan'ın kazı alanındaki fotoğrafı görünce eşine cevap vermediği anlaşıldı.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:42
Define ararken ormanı yaktı fotoğrafını çekip sevgilisine attı: Sakın bana orası olduğunu söyleme!

İzmir'in yaşadığı en büyük yangınlardan biri olan Yamanlar Dağı'nda 5 gün sonra yangın 13 Ağustos'ta saat 21.39 sıralarında meydana geldi. Yapılan araştırmada yangının çıkış noktasında kaya bloğundan parçalar koptuğu, çukur olduğu görüldü. İlk belirlemelere göre orman yangının kaçak kazı alanında bulunan jeneratörden kaynaklandığı belirlendi. Olaydan sonra şüpheliler Abdulhamit Sain (45), Derya Yüce (40), Emre Yaşartürk (43), Munir İyem (57), Muzaffer Aslan (59), Servet Karakaya (50), Süleyman Kaytan (35) ve Timuçin Altuh (40) gözaltına alındı.

Define ararken ormanı yaktı fotoğrafını çekip sevgilisine attı: Sakın bana orası olduğunu söyleme!

SAKIN BANA ORASI OLDUĞUNU SÖYLEME

Derya Yüce savunmasında, "Erkek arkadaşım Abdulhamit Sain ile birlikte yaşıyorum. 2 ay önce papaz lakaplı Hakan bize 'Yamanlar bölgesinde tarihi eser olabilir" dedi. Bunu Abdulhamit'e söyledim. Sonra sabahları Servet ile birlikte Munir, Emre ve Süleyman'ı alarak Yamanlar'a kazıya gitti. Abdülhamit bana Watsapp üzerinden yangın görüntüsü attı. Fotoğrafı görünce Abdülhamit'e 'sakın bana orası olduğunu söyleme" şeklinde mesaj attım" dedi.

Define ararken ormanı yaktı fotoğrafını çekip sevgilisine attı: Sakın bana orası olduğunu söyleme!

DUR BAKALIM YANGIN BİZİM KAZI BÖLGESİ Mİ

Münir İyem ifadesinde, "Derya ve Hamit'i 2 yıldır tanıyorum. Bu olaydan birkaç gün önce Derya beni aradı. Açmadım. Daha sonra Hamit 2 kez aradı. Hamit, "müsaitsen dükkana geleceğim. Yengen aramış ona dönüş yap' dedi. Ben de 'müsaitim, dükkana gelebilirsin' dedim. Aynı gün Derya ve Abdülhamit Çimentepe'de bulunan tavukçu dükkanına geldi.

Define ararken ormanı yaktı fotoğrafını çekip sevgilisine attı: Sakın bana orası olduğunu söyleme!

Örnekköy'de kazı yaptıklarını söyledi. Bana 'istersen sen de gel bir şey çıkarsa nasiplenirsin' dedi. İbrahim de duydu ve katılmak istediğini söyledi. Derya ve Hamit ısrar edince ben de katıldım. Hilti, kazma kürekle çalıştık. Derya gece 23.00 ile 24.00 arasında beni aradı. Kazı yapılan bölgeden bahsederek, 'dur bakalım yangın bizim kazı bölgesinden mi değil mi öğrenelim' dedi.

Define ararken ormanı yaktı fotoğrafını çekip sevgilisine attı: Sakın bana orası olduğunu söyleme!

BEN BURAYI PATLATIRIM

Münir İyem savunmasında, "12 Ağustos günü Emre'nin kazı alanına geldiğini, elinde kablo ile 'ben burayı patlatırım' dedi. Emre'nin geldiği ilk gün patlama olmadı. Emre daha sonra oranın patlatma için çok uygun olmadığını söyledi. Papaz olarak bilinen Hakan kazı alanını patlatmak için bazı karışımlar yaptı. Deliğe koyduğu patlayıcıyı patlattı. Herhangi bir tahribat olmadı" dedi.

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