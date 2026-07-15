Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Çünkü kas gücü yalnızca mevcut kas miktarını değil; sinir sisteminin kasları ne kadar iyi yönettiğini, kişinin ne kadar hareket ettiğini, yeterli protein alıp almadığını ve genel sağlık rezervini de yansıtıyor. Başka bir ifadeyle: Kaslarınızın miktarı kadar, onları ne kadar etkili kullanabildiğiniz de önemli.