Trend Galeri Trend Yaşam Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Vücudunuz gelecekteki sağlık karnenizi bugünden ele veriyor olabilir. Şimdi bilim insanları çok daha güvenilir iki yöntem öneriyor: Elinizi sıkın. Bir sandalyeden kalkın.

PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 16:32
Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

British Journal of Sports Medicine'da yayımlanan geniş kapsamlı bir sistematik derleme ve meta-analiz, basit kas uygunluğu testlerinin uzun vadeli sağlık hakkında önemli ipuçları verebildiğini gösteriyor.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Araştırmacılar toplam 155 kohort çalışmasını değerlendirdi. Bunların 94'ü meta-analize dahil edildi. İncelenen iki temel ölçüm ise şaşırtıcı derecede basitti: El kavrama gücü ve sandalyeden kalkma performansı.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Sonuçların verdiği mesaj oldukça açık: Kaslarınız yalnızca sizi merdivenden çıkarmıyor, pazar poşetlerini taşımıyor ya da kavanoz kapağını açmanıza yardım etmiyor. Kaslarınız aynı zamanda gelecekteki sağlık durumunuz hakkında da sessizce bilgi veriyor.

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Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

EL SIKIŞINIZ SADECE NEZAKET DEĞİLDİR

El kavrama gücü, küçük ve önemsiz bir ölçüm gibi görülebilir. Sonuçta yalnızca elinizi sıkıyorsunuz. Ama bu basit hareket; kol, omuz, sinir sistemi, kas kütlesi, beslenme durumu, hormonal denge ve genel fiziksel kapasite hakkında ortak bir fikir verebiliyor. Yani el sıkma gücü, vücudun kısa özgeçmişi gibidir.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Tek sayfa… Ama önemli ayrıntılar içerir. Araştırmaya göre el kavrama gücü yüksek olan yetişkinlerde, düşük olanlara kıyasla çeşitli uzun vadeli sağlık sorunlarının görülme riski anlamlı ölçüde daha düşüktü.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

En güçlü el kavrama performansına sahip kişilerde:

Kalp-damar hastalıkları riski yaklaşık yüzde 27 daha düşük bulundu.

Tip 2 diyabet riski yaklaşık yüzde 21 daha düşüktü.

Kas-iskelet sistemi hastalıklarının görülme riski yaklaşık yüzde 35 azalmıştı.

Günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlik ve bağımlılık riski yaklaşık yüzde 43 daha düşüktü.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Depresyon riski yaklaşık yüzde 30 daha azdı.

Anksiyete riski yaklaşık yüzde 21 daha düşük bulundu.

Bilişsel gerileme riski yaklaşık yüzde 43 daha düşüktü.

Demans riski yaklaşık yüzde 38 azalmıştı.

Parkinson hastalığı riski ise yaklaşık yüzde 47 daha düşük bulundu.

Bir el sıkışından bu kadar bilgi çıkması şaşırtıcı gelebilir.

Ama belli ki bazı insanlar yalnızca elinizi sıkmıyor…

Sağlık dosyalarını da masaya bırakıyor.


Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

HER 5 KİLOGRAMLIK ARTIŞ ÖNEMLİ

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de el kavrama gücündeki her 5 kilogramlık artışın, bazı uzun vadeli sağlık sorunlarının daha düşük görülme riskiyle ilişkili olmasıydı.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Burada yanlış anlaşılmasın. Kimsenin sabah akşam el yayı sıkıp olimpiyatlara hazırlanması gerekmiyor. Mesele, komşunun elini sıkarken parmaklarını kırmak da değil. Ama yaş ilerledikçe kas gücünü koruyabilmek önemli.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Çünkü kas gücü yalnızca mevcut kas miktarını değil; sinir sisteminin kasları ne kadar iyi yönettiğini, kişinin ne kadar hareket ettiğini, yeterli protein alıp almadığını ve genel sağlık rezervini de yansıtıyor. Başka bir ifadeyle: Kaslarınızın miktarı kadar, onları ne kadar etkili kullanabildiğiniz de önemli.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

SANDALYE BAZEN BİR TIBBİ CİHAZA DÖNÜŞEBİLİR

İkinci önemli ölçüm, sandalyeden kalkma testi. Test son derece basit. Kişi bir sandalyeye oturuyor, mümkünse kollarını göğsünde birleştiriyor ve ellerinden destek almadan kalkıp yeniden oturuyor.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Bu hareket genellikle beş kez tekrarlanıyor ve geçen süre ölçülüyor. Evdeki sandalye bir anda sağlık teknolojisine dönüşüyor. Üstelik pili yok. Şarj kablosu yok. Güncelleme istemiyor.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Araştırmada sandalyeden kalkma testinde daha iyi performans gösteren kişilerde de pek çok sağlık sorununun daha düşük oranda görüldüğü belirlendi.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

En iyi performans gösterenlerde:

Tip 2 diyabet riski yaklaşık yüzde 20 daha düşüktü.

Kas-iskelet sistemi sorunları yaklaşık yüzde 48 daha azdı.

Günlük yaşamda yetersizlik ve bağımlılık riski yaklaşık yüzde 42 daha düşük bulundu.

Depresyon riski yaklaşık yüzde 37 azalmıştı.

Demans riski ise yaklaşık yüzde 32 daha düşüktü.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Kısacası sandalyeden kalkmak yalnızca bir yerden başka bir yere geçmek değildir. Bazen bedeninizin sağlık rezervini göstermesidir. Bazı insanlar sandalyeden kalkar. Bazıları ise sandalyeyle uzun müzakerelere başlar: "Bir dakika… Önce dizlerimle konuşmam lazım."

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

İşte bu müzakerenin uzaması, üzerinde durulması gereken bir işaret olabilir.


Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

TEST NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Sandalyeden kalkmak için yalnızca güçlü bacak kasları yetmez. Kalça kaslarının çalışması gerekir. Dizlerin hareket açıklığı yeterli olmalıdır. Denge sistemi görevini yapmalıdır.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Beyin, sinirler ve kaslar arasında hızlı bir iletişim kurulmalıdır. Kalp ve akciğerler harekete yeterli desteği sağlamalıdır. Kısacası sandalyeden kalkma hareketi, vücudun birçok sistemini aynı anda sınayan küçük bir performans testidir.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Bu nedenle testin yavaşlaması yalnızca "bacaklarım biraz güçsüz" anlamına gelmeyebilir.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Hareketsizlik, kas kaybı, denge sorunu, eklem hastalığı, nörolojik problemler, yetersiz beslenme veya genel kırılganlık gibi farklı sorunlara işaret edebilir. Bu test hastalık tanısı koymaz.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Ama "Buraya biraz daha yakından bakmak gerekiyor" diyebilir. Tıpta bazen en değerli alarm, en yüksek sesle çalan değildir.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

KASLAR SADECE HAREKET ETMEZ

Uzun yıllar boyunca kaslara yalnızca hareket sağlayan dokular olarak bakıldı. Kasınız varsa yürür, koşar, yük kaldırırsınız. Yoksa kanepede oturursunuz. Bugün biliyoruz ki kas dokusu bundan çok daha fazlasıdır.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Kaslar aynı zamanda metabolik ve hormonal açıdan aktif organlardır. Egzersiz sırasında kaslardan miyokin adı verilen haberci moleküller salgılanır.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Bu moleküller:

İnsülin duyarlılığının artmasına yardımcı olabilir.

Kronik düşük dereceli inflamasyonun azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Damar fonksiyonlarını destekleyebilir.

Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı

Yağ metabolizmasını düzenleyebilir.

Beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabilir.

Bağışıklık sisteminin çalışma biçimini etkileyebilir.

Bu nedenle kaslar yalnızca aynada iyi görünmek için gerekli değildir.

Kas, metabolizmanın sigorta poliçesidir.