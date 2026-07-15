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Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı
Demans ve kalp rahatsızlıklarını önceden haber veriyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vücudun sağlık karnesini gösteren o testi anlattı
Vücudunuz gelecekteki sağlık karnenizi bugünden ele veriyor olabilir. Şimdi bilim insanları çok daha güvenilir iki yöntem öneriyor: Elinizi sıkın. Bir sandalyeden kalkın.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 16:32