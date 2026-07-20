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Deneyen bir daha bırakamıyor! Limon sıkmanın en hızlı ve pratik yolu

Limonu kesmeden sıkabileceğinizi biliyor muydunuz? Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı bu basit ama etkili mutfak hilesi büyük şaşkınlık yarattı. İşte limonu sıkmanın en pratik yolu...

Giriş Tarihi: 20.07.2026 15:05 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 15:06
Deneyen bir daha bırakamıyor! Limon sıkmanın en hızlı ve pratik yolu

Geleneksel limon sıkma yöntemleri; bıçak, kesme tahtası ve sıkacak derken arkasında ciddi bir bulaşık dağı bırakır. Oysa sosyal medyada popülerleşen yeni bir teknik, hiçbir mutfak aletini kirletmeden limon suyu elde etmeyi mümkün kılıyor.

Deneyen bir daha bırakamıyor! Limon sıkmanın en hızlı ve pratik yolu

Paylaşılan gönderide limonun sivri ucuna çöp şiş, iğne ya da kürdan gibi sivri bir cisimle küçük bir delik açılıyor.

Deneyen bir daha bırakamıyor! Limon sıkmanın en hızlı ve pratik yolu

Daha sonra limon bir bardak ya da kabın üzerinde sıkılarak suyu kolayca çıkarılıyor. Böylece limonu kesmeden ve ekstra bulaşık çıkarmadan limon suyu elde edilebiliyor.

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Deneyen bir daha bırakamıyor! Limon sıkmanın en hızlı ve pratik yolu

Bu yöntem yalnızca pratik olmasıyla değil, limonun daha uzun süre saklanabilmesini sağlamasıyla da dikkat çekiyor.

Deneyen bir daha bırakamıyor! Limon sıkmanın en hızlı ve pratik yolu

Limon kesilmediği için buzdolabında saklandığında yüzeyinin kuruması ya da kirlenmesi gibi sorunlar yaşanmıyor.

Deneyen bir daha bırakamıyor! Limon sıkmanın en hızlı ve pratik yolu

Ayrıca açılan küçük delik sayesinde çekirdeklerin dışarı çıkma ihtimali de azalıyor. Uzmanlar, bu yöntemi denerken limonu tamamen delmemek ve yalnızca yarısına kadar batırmak gerektiğini hatırlatıyor.

Deneyen bir daha bırakamıyor! Limon sıkmanın en hızlı ve pratik yolu

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ise yönteme büyük ilgi gösterdi. Birçok kişi bu pratik yöntemi daha önce düşünmemiş olmalarına şaşırdıklarını ifade etti. Bazı kullanıcılar ise limonu sıkmadan önce tezgah üzerinde yuvarlamanın daha fazla su çıkmasını sağlayabileceğini belirterek farklı önerilerde bulundu.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör