Deneyen bir daha bırakamıyor! Limon sıkmanın en hızlı ve pratik yolu

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ise yönteme büyük ilgi gösterdi. Birçok kişi bu pratik yöntemi daha önce düşünmemiş olmalarına şaşırdıklarını ifade etti. Bazı kullanıcılar ise limonu sıkmadan önce tezgah üzerinde yuvarlamanın daha fazla su çıkmasını sağlayabileceğini belirterek farklı önerilerde bulundu.