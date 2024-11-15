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Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkatleri çekti

Denizaltının hakimi ülkeler listesi yayınlandı. ABD merkezli bir araştırma sitesi olan Global Firepower, pek çok farklı kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye'ye de yer verdi. İşte Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024...

Giriş Tarihi: 15.11.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:57
Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkatleri çekti

Denizlerin hakimi ülkeler listesi Global Firepower adlı bir araştırma şirketi tarafından paylaşıldı. Sıralamada pek çok farklı ülke yer alırken, Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti. İşte Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024

Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkatleri çekti

20. Almanya 6 adet

Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkatleri çekti

19. Brezilya 6

Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkatleri çekti

18. Avustralya 6

Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkatleri çekti

17. İtalya 6

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