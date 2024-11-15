Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkatleri çekti

Denizaltının hakimi ülkeler listesi yayınlandı. ABD merkezli bir araştırma sitesi olan Global Firepower, pek çok farklı kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye'ye de yer verdi. İşte Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024...