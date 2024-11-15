Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkatleri çekti

Denizlerin hakimi ülkeler listesi Global Firepower adlı bir araştırma şirketi tarafından paylaşıldı. Sıralamada pek çok farklı ülke yer alırken, Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti. İşte Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 20. Almanya 6 adet 19. Brezilya 6 18. Avustralya 6 17. İtalya 6 16. Mısır 6 15. Cezayir 6 14. Pakistan 9 13. Fransa 10 12. Yunanistan 11 11. Birleşik Krallık 11 10. Kolombiya 11 9. Türkiye 12 8. Hindistan 17 7. Japonya 20 6. Güney Kore 22 5. İran 29 4. Kuzey Kore 36 3. Rusya 64 2. ABD 68 1. Çin 79