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Denizden çıkardıkları kayalar kendiliğinden alev aldı! Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif
Denizden çıkardıkları kayalar kendiliğinden alev aldı! Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif
Bilim insanları, okyanusun derinliklerinden çıkardıkları bazı kaya örneklerini laboratuvara götürdüklerinde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Kurutulup parçalanan iki kaya örneği kendiliğinden yanmaya başladı ve sıcaklıkları 100 derecenin üzerine çıktı.
Giriş Tarihi: 12.10.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 14:50